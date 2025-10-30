लुधियाना में मोबाइल छीनकर भाग रहे स्नैचरों को लोगों ने पकड़ा, फिर कर दिया पुलिस के हवाले किया

संवाद सहयोगी, लुधियाना। काराबारा चौक पर राहगीर का मोबाइल छीनकर भाग रहे दो स्नैचरों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपितों की पहचान पीरू बंदा सलेम टाबरी निवासी सनी साहनी और गांव कक्का धौला निवासी आदित्य के रूप में हुई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार आरोपितों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता चल सके कि उन्होंने अब तक कितनी वारदातें की हैं और छीना गया सामान किसे बेचा जाता है।