लुधियाना में मोबाइल छीनकर भाग रहे स्नैचरों को लोगों ने पकड़ा, फिर कर दिया पुलिस के हवाले किया
लुधियाना में काराबारा चौक पर मोबाइल छीनकर भाग रहे दो स्नैचरों को लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। आरोपियों की पहचान सनी साहनी और आदित्य के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, ताकि पता चल सके कि उन्होंने पहले कितनी वारदातें की हैं और छीना हुआ सामान किसे बेचते थे। पीड़ित अनिल ने बताया कि स्नैचर उनके भाई का मोबाइल छीनकर भागे थे।
संवाद सहयोगी, लुधियाना। काराबारा चौक पर राहगीर का मोबाइल छीनकर भाग रहे दो स्नैचरों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपितों की पहचान पीरू बंदा सलेम टाबरी निवासी सनी साहनी और गांव कक्का धौला निवासी आदित्य के रूप में हुई।
पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार आरोपितों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता चल सके कि उन्होंने अब तक कितनी वारदातें की हैं और छीना गया सामान किसे बेचा जाता है।
विजय नगर निवासी अनिल ने बताया कि वह अपने छोटे भाई सुभाष के साथ काराबारा रोड से गुजर रहा था, तभी स्कूटी सवार दो स्नैचर उनके पीछे आए और उसके भाई के हाथ से मोबाइल छीनकर भाग निकले। शोर मचाने पर अनिल भी स्नैचरों के पीछे दौड़े। ट्रैफिक के कारण बदमाश वहीं रुक गए और लोगों की मदद से पकड़ लिए गए।
