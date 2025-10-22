लुधियाना में पटाखा चला रहे मोबाइल शॉप मालिक की संदिग्ध मौत, सिर से निकल रहा था खून; परिवार में पसरा मातम
लुधियाना के हंबड़ा रोड इलाके में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अमित कुमार नामक यह युवक अपने घर के बाहर पटाखे चला रहा था, तभी अचानक गिर गया। अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। हंबड़ा रोड स्थित पंजपीर रोड इलाके में गली में पटाखे चला रहे एक युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। परिवार ने उसे अस्पताल पहुंचाया, तो उसके सिर से खून निकल रहा था। पुलिस ने मृतक अमित कुमार (27) के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में रखवा दिया है। फिलहाल पुलिस मौत का कारण संदिग्ध बता रही है, लेकिन पोस्टमार्टम रजिस्टर में लिखा है कि गोली लगने से मौत हुई है। मगर इसकी पुष्टि किसी ने नहीं की।
एसएचओ विजय कुमार ने बताया कि अमित की मोबाइल रिपेयरिंग की शाप है। सोमवार की रात को अमित अपने घर के बाहर पटाखे चला रहा था। इस दौरान अचानक वो नीचे गिर गया। दोस्तों ने उसके स्वजनों को बताया। उन्होंने देखा कि उसके सिर से खून निकल रहा था। लोग उसे उठाकर अस्पताल ले गए। लेकिन अस्पताल पहुंचने तक उसने दम तोड़ दिया।
उसकी मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ कि उसके सिर में ऐसा क्या लगा? जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। बुधवार को अमित के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। बता दें कि अमित के इंस्टाग्राम पर 3734 के करीब फालोअर्स हैं और वो आनलाइन गेमिंग भी खेलता था।
