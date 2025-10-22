लुधियाना में पटाखा चला रहे मोबाइल शॉप मालिक की संदिग्ध मौत, सिर से निकल रहा था खून; परिवार में पसरा मातम

जागरण संवाददाता, लुधियाना। हंबड़ा रोड स्थित पंजपीर रोड इलाके में गली में पटाखे चला रहे एक युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। परिवार ने उसे अस्पताल पहुंचाया, तो उसके सिर से खून निकल रहा था। पुलिस ने मृतक अमित कुमार (27) के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में रखवा दिया है। फिलहाल पुलिस मौत का कारण संदिग्ध बता रही है, लेकिन पोस्टमार्टम रजिस्टर में लिखा है कि गोली लगने से मौत हुई है। मगर इसकी पुष्टि किसी ने नहीं की।

एसएचओ विजय कुमार ने बताया कि अमित की मोबाइल रिपेयरिंग की शाप है। सोमवार की रात को अमित अपने घर के बाहर पटाखे चला रहा था। इस दौरान अचानक वो नीचे गिर गया। दोस्तों ने उसके स्वजनों को बताया। उन्होंने देखा कि उसके सिर से खून निकल रहा था। लोग उसे उठाकर अस्पताल ले गए। लेकिन अस्पताल पहुंचने तक उसने दम तोड़ दिया।