    लुधियाना: फ्लाईओवर पर मिनी ट्रक में लगी भीषण आग, ड्राइवर की दर्दनाक मौत

    By Agency CENTRALDESKEdited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 03:59 PM (IST)

    लुधियाना में भाईवाला चौक फ्लाईओवर पर एक मिनी ट्रक डिवाइडर से टकराकर आग लगने से चालक भूषण कुमार की दर्दनाक मौत हो गई। वह ट्रक में फंस गया और जिंदा जल गया। आशंका है कि उसे झपकी आ गई थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।

    लुधियाना: फ्लाईओवर पर मिनी ट्रक में लगी भीषण आग, ड्राइवर की दर्दनाक मौत (File Photo)

     

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। पंजाब में भाईवाला चौक के पास फ्लाईओवर पर शुक्रवार रात मिनी ट्रक डिवाइडर से टकरा गया और धमाके के साथ उसमें आग लग गई। चालक ने बाहर निकलने की काफी कोशिश की लेकिन वह ट्रक में फंस गया और जिंदा जल गया।

    उसकी पहचान जम्मू के रहने वाले 40 वर्षीय भूषण कुमार के रूप में हुई। वह चार दिन पहले ही लुधियाना आया था। भूषण कुमार ट्रांसपोर्ट नगर से ट्रक में दवा, गर्म कपड़े और अन्य सामान लोड कर डिलीवरी देने निकला था। आशंका है कि उसे झपकी लग गई, जिस कारण ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराया और सीएनजी टैंक में धमाके के साथ आग लग गई। दमकल की दो गाडि़यों ने आग पर काबू पाया। रात के समय फ्लाईओवर पर वाहनों की संख्या कम थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया।