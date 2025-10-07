Language
    लुधियाना में दरगाह पर मुर्गा काटने पर मारपीट, विवाद ने ली युवक की जान; हत्या के बाद पुलिस जांच में जुटी

    By Vijay Maurya Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 10:47 PM (IST)

    लुधियाना में एक दरगाह पर मुर्गा काटने के विवाद में उमेश नामक युवक की हत्या कर दी गई। वह अपने दोस्तों के साथ गांव जाने के लिए स्टेशन गया था लेकिन दरगाह चला गया। वहां मुर्गा काटने पर दरगाह के बाबा और उसके साथियों ने उसकी पिटाई कर दी जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    Hero Image
    दरगाह पर मुर्गा काटने के विवाद में युवक की हत्या, शव रेल ट्रैक के पास फेंका (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। ढंडारी रेलवे स्टेशन के निकट स्थित एक दरगाह पर राम नगर निवासी उमेश (27) की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इसके बाद उसके शव को रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में फेंक दिया। मृतक मूलरूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नैना पटकुलियां का रहने वाला था।

    वह सोमवार को गांव जाने के लिए ढंडारी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने गया था। इसके दौरान उसके साथ दोस्त राहुल और एक अन्य युवक भी था। लेकिन स्टेशन पहुंचने पर उमेश का मन बदल गया और वह दरगाह की ओर चला गया। इस दौरान एक दोस्त वहां से चला गया, जबकि राहुल उसके साथ रहा।

    दरगाह पर उमेश ने अचानक एक मुर्गे को पकड़कर काट दिया। इस घटना की सूचना किसी ने दरगाह के बाबा को दी, जिसके बाद बाबा अपने चार-पांच साथियों के साथ मौके पर पहुंचा। मुर्गा मरा देख बाबा भड़क गया और उसने उमेश से गाली-गलौज की।

    इसके बाद सभी ने मिलकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। उमेश के दोस्त राहुल ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि जब वह बीच-बचाव करने पहुंचा तो उसे भी पीटा गया। किसी तरह वह एक कमरे में घुसकर खुद को बचाने में सफल रहा और अपने पिता को फोन कर घटना की जानकारी दी।

    इस बीच, उमेश की हालत गंभीर हो गई और मारपीट के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपियों ने शव को ठिकाने लगाने के लिए लुधियाना-ढंडारी रेल ट्रैक के पास झाड़ियों में फेंक दिया। राहुल, डर के मारे किसी को कुछ नहीं बता सका।

    मंगलवार को स्थानीय लोगों ने झाड़ियों में शव देखा और जीआरपी पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी पलविंदर सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस ने मृतक के दोस्त राहुल के बयान लिए हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपितों की तलाश की जा रही है।