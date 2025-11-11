लुधियाना: शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, गर्भपात करवाकर लूटे 2 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, लुधियाना। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म के बाद उससे पैसे वसूलने के मामले में थाना मोती नगर की पुलिस ने एक शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

आरोपित की पहचान कुरुक्षेत्र के गांव शरीफगढ़ निवासी विक्रम सिंह के रूप में हुई है। फिलहाल आरोपित की पहचान की जा रही है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि आरोपित विक्रम के साथ उसकी दोस्ती हुई थी।

जिसके बाद आरोपित ने उसे शादी का झांसा दिया। जिसके बाद आरोपित पीड़िता की रजामंदी के बिना उसके घर पर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। जिससे वो गर्भवती भी हुई, लेकिन आरोपित ने उसे गर्भपात करवाने की दवाई खिलाई थी।