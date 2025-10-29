लुधियाना: बाजार तक आया घर का झगड़ा, गुस्साए पति ने पत्नी के प्रेमी का होंठ काटा
लुधियाना में टिब्बा पुलिस ने देवानंद को गिरफ्तार किया, जिसने अपनी पत्नी के साथ लिव-इन में रह रहे मनोज पांडे का होंठ काट लिया। दिवाली की रात बाजार में झगड़ा हुआ था। पांडे के अनुसार, देवानंद ने उस पर हमला किया और उसका होंठ काट दिया। पुलिस ने देवानंद के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। टिब्बा पुलिस ने बुधवार को एक शख्स को गिरफ्तार किया जिसने अपनी पत्नी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे एक व्यक्ति का होंठ काट लिया।
दिवाली की रात आरोपित दोनों बाज़ार में थे और दोनों में झगड़ा हुआ। गिरफ्तार आरोपित का नाम देवा नंद है, जिसके खिलाफ टिब्बा के प्रेम विहार निवासी मनोज पांडे की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है।
पांडे ने बताया कि वह पिछले कुछ महीनों से करिश्मा नाम की एक महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में है, क्योंकि देवा की पत्नी करिश्मा लंबे समय से अपने पति से अलग रह रही थी।
उन्होंने बताया कि 20 अक्टूबर को वह और करिश्मा बाज़ार में थे, तभी देवा अचानक वहां आ गया। उसने उनसे झगड़ा शुरू कर दिया और अचानक देवा पर हमला कर दिया। देवा ने उसका निचला होंठ इतनी ज़ोर से काटा कि वह अलग हो गया।
जांच अधिकारी एएसआई कमलजीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने धारा 126(2) (गलत तरीके से रोकना), 118(2) (खतरनाक हथियारों या साधनों से जानबूझकर चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना) और बीएनएस की धारा 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।