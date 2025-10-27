लुधियाना में भाभी के घर पर कब्जे का प्रयास, चार पर मामला दर्ज
लुधियाना में, पठानकोट के एक व्यक्ति ने अपने परिवार के साथ मिलकर अपनी भाभी के घर पर कब्जा करने की कोशिश की। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर साधू सिंह और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीड़िता हरबंस कौर ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसके घर से सोने के जेवरात और नकदी भी चुराई है।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। पठानकोट के एक व्यक्ति ने परिवार के साथ मिलकर भाभी के मकान पर कब्जा करने का प्रयास किया। थाना डेहलों पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मोहल्ला कश्मीरी नगर, सुजानपुर, जिला पठानकोट निवासी साधू सिंह (पति), चरणजीत कौर (पत्नी), हरविंदर सिंह (बेटा) और हरप्रीत कौर (बहू) के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
गांव सायां कलां निवासी 70 वर्षीय हरबंस कौर ने बताया कि साधू सिंह, उसके पति केसर सिंह का भाई है। पति की मृत्यु के बाद वह सदमे में थी और रिश्तेदार के घर मंगली ऊंची में रहने लगी।
उसे जानकारी मिली कि साधू सिंह ने परिवार के साथ मिलकर उसके घर के ताले तोड़कर कब्जा करने का प्रयास किया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपित ने उसके घर से सोने के जेवरात और नकदी भी चुराई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।