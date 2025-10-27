Language
    लुधियाना में भाभी के घर पर कब्जे का प्रयास, चार पर मामला दर्ज

    By Gagandeep Rattan Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 05:12 AM (IST)

    लुधियाना में, पठानकोट के एक व्यक्ति ने अपने परिवार के साथ मिलकर अपनी भाभी के घर पर कब्जा करने की कोशिश की। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर साधू सिंह और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीड़िता हरबंस कौर ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसके घर से सोने के जेवरात और नकदी भी चुराई है।

    Hero Image

    भाभी के मकान पर कब्जा करने की कोशिश, चार नामजद

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। पठानकोट के एक व्यक्ति ने परिवार के साथ मिलकर भाभी के मकान पर कब्जा करने का प्रयास किया। थाना डेहलों पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मोहल्ला कश्मीरी नगर, सुजानपुर, जिला पठानकोट निवासी साधू सिंह (पति), चरणजीत कौर (पत्नी), हरविंदर सिंह (बेटा) और हरप्रीत कौर (बहू) के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

    गांव सायां कलां निवासी 70 वर्षीय हरबंस कौर ने बताया कि साधू सिंह, उसके पति केसर सिंह का भाई है। पति की मृत्यु के बाद वह सदमे में थी और रिश्तेदार के घर मंगली ऊंची में रहने लगी।

    उसे जानकारी मिली कि साधू सिंह ने परिवार के साथ मिलकर उसके घर के ताले तोड़कर कब्जा करने का प्रयास किया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपित ने उसके घर से सोने के जेवरात और नकदी भी चुराई है।