लुधियाना में संदिग्ध परिस्थितियों में मजदूर की मौत, मुंह से निकल रहा था खून; हत्या की आशंका
लुधियाना के ढंडारी खुर्द में एक मजदूर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान महिंदर कुमार के रूप में हुई है, जो बिहार का रहने वाला था और लुधियाना ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, लुधियाना। ढंडारी खुर्द के दुर्गा कालोनी में सुबह सात बजे एक मजदूर का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान महिंदर कुमार के रूप में हुई है, जो पिछले दस वर्षों से लुधियाना में रहता था।
वह फोकल प्वाइंट फेज-7 स्थित एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था। जानकारी के अनुसार, महिंदर कुमार मूलरूप से बिहार के औरंगाबाद जिले का निवासी था और लुधियाना में दुर्गा कालोनी मार्केट के सीकरी चौक इलाके में रहता था।
लोगों ने जब सड़क किनारे उसका शव देखा तो पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच आरंभ कर दी है। इस मामले में हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस के अनुसार, मृतक के मुंह से खून गिर रहा था।
फिलहाल, ढंडारी चौकी पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि उसकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई या हत्या की गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।