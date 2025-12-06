लुधियाना में ज्वेलर से मांगी एक करोड़ की रंगदारी, विदेशी नंबर से आया वॉइस मैसेज

संवाद सहयोगी, लुधियाना। ज्वेलरी का कारोबार करने वाले युवक को विदेशी नंबर से फोन करके एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। विरोध करने पर उसे वाइस मैसेज भेजकर भी धमकाया गया।

इस मामले की शिकायत पर थाना डिवीजन नंबर सात की पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस उस नंबर की डिटेल निकालने में जुटी है, जिससे फोन आया था। पुलिस का कहना है कि जल्द ही फोन करने वाले की पहचान की जाएगी।