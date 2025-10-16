लुधियाना जेल गायब हुए कैदी की तलाश में गटर खंगालती रही पुलिस, 48 घंटे बाद भी नहीं चला पता

जागरण संवाददाता, लुधियाना। सेंट्रल जेल से बुधवार शाम को लापता हुआ कैदी 48 घंटे बाद भी जेल प्रबंधन को नहीं मिला। उसकी तलाश में वीरवार को जेल में सीवरेज के गटरों को पुलिस खंगालती रही।

क्योंकि पुलिस अधिकारियों का कहना था कि वो जेल से बाहर नहीं गया और अंदर ही छिपा है। लेकिन गटर के अंदर से भी वो नहीं मिला। फिलहाल ये मामला अपने आप में रहस्य बन गया है।

सूत्र बताते हैं कि मंगलवार रात को जब से कैदी राहुल गायब हुआ तो पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस को जेल के अंदर कुछ गटर के ढक्कन खुले हुए मिले। जिससे उन्हें ये शक हुआ कि आरोपित इन गटर के रास्ते भागने की कोशिश तो नहीं कर रहा।