लुधियाना जेल गायब हुए कैदी की तलाश में गटर खंगालती रही पुलिस, 48 घंटे बाद भी नहीं चला पता
लुधियाना सेंट्रल जेल से एक कैदी बुधवार शाम को लापता हो गया, जो 48 घंटे बाद भी नहीं मिला। पुलिस ने जेल के गटरों में उसकी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला। पुलिस को संदेह है कि कैदी उन्हें गुमराह करने के लिए कहीं छिपा है। कैदी के लापता होने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है और उसकी तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। सेंट्रल जेल से बुधवार शाम को लापता हुआ कैदी 48 घंटे बाद भी जेल प्रबंधन को नहीं मिला। उसकी तलाश में वीरवार को जेल में सीवरेज के गटरों को पुलिस खंगालती रही।
क्योंकि पुलिस अधिकारियों का कहना था कि वो जेल से बाहर नहीं गया और अंदर ही छिपा है। लेकिन गटर के अंदर से भी वो नहीं मिला। फिलहाल ये मामला अपने आप में रहस्य बन गया है।
सूत्र बताते हैं कि मंगलवार रात को जब से कैदी राहुल गायब हुआ तो पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस को जेल के अंदर कुछ गटर के ढक्कन खुले हुए मिले। जिससे उन्हें ये शक हुआ कि आरोपित इन गटर के रास्ते भागने की कोशिश तो नहीं कर रहा।
जिसके बाद बुधवार देर रात को जेल के गटरों पर सुपर सकशन मशीनें लगा दी गईं, जोकि जेल के गटरों में कैदी को ढूंढने लगे। लेकिन 48 घंटे बाद भी उसका कुछ पता नहीं चल पाया। पुलिस को शक है कि कैदी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए ऐसा किया हो सकता है, जबकि वो अंदर की कहीं छिपा होगा। लेकिन हैरत की बात ये है कि कैदी का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया।
