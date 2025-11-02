Language
    लुधियाना जेल की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल, पांच कैदियों से मोबाइल बरामद

    By Bhupender Singh Bhatia<br/> Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 02:34 PM (IST)

    लुधियाना केंद्रीय जेल में सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बावजूद पांच कैदियों से मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। जेल प्रशासन ने तलाशी के दौरान ये फोन जब्त किए और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। रवि कुमार समेत पांच आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस जाँच कर रही है कि कैदियों तक मोबाइल कैसे पहुंचे। इस घटना ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

    केंद्रीय जेल में कैदियों से पांच मोबाइल बरामद।

    संवाद सूत्र, लुधियाना। केंद्रीय जेल में सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बावजूद कैदियों से मोबाइल फोन मिलने की घटनाएं लगातार जारी हैं। हाल ही में जेल प्रबंधन ने चेकिंग के दौरान पांच कैदियों से पांच मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

    थाना डिवीजन नंबर सात की पुलिस ने आरोपितों रवि कुमार उर्फ कारतूस, जसप्रीत सिंह, जसवंत सिंह उर्फ जस्सा, बन्नू और राजवीर सिंह उर्फ जीवन के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

    जेल सुपरिंटेंडेंट राजीव कुमार ने बताया कि 20 सितंबर को चेकिंग के दौरान इन आरोपितों के पास से मोबाइल फोन मिले, जिन्हें मुलाजिमों ने मौके पर ही जब्त कर लिया।

    इसके बाद आरोपितों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है कि आरोपितों के पास ये मोबाइल फोन कैसे पहुंचे। इस घटना ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।