लुधियाना में हैंड ग्रेनेड लेकर घूम रहा था शख्स, इलाके में थी धमाके की साजिश, पाकिस्तान से मिला था टारगेट
लुधियाना में हैंड ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार कुलदीप सिंह ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पूछताछ में पता चला कि वह आईएसआई एजेंट के संपर्क में था और शहर में धमाके की साजिश रच रहा था। पुलिस ने इस मामले में दो और लोगों को गिरफ्तार किया है और अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। आरोपी भीड़भाड़ वाले इलाके में ग्रेनेड से दहशत फैलाना चाहते थे।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। शिवपुरी चौक के निकट हैंड ग्रेनेड के साथ पकड़े कुलदीप सिंह ने पूछताछ में चौंकाने वाला राजफाश किया है। कुलदीप पाकिस्तान के आइएसआइ एजेंट के संपर्क में था और उसके निर्देश पर लुधियाना में धमाके की साजिश रच रहा था।
पुलिस ने कुलदीप सिंह के अलावा मुक्तसर जेल में बंद दो अन्य आरोपितों पलविंदर सिंह और रमनीक सिंह उर्फ अमरीक को प्रोडक्शन वारंट पर लाकर गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपितों को अदालत में पेश कर छह दिन के रिमांड पर लिया गया है। इस मामले में पुलिस ने दो अन्य आरोपितों अजय और शेखर सिंह को भी नामजद किया है, जो कि उत्तर प्रदेश के जिला बांदा के रहने वाले हैं।
आरोपियों को जल्द किया जाएगा गिरफ्तार
पुलिस सूत्रों के अनुसार, इन दोनों की गिरफ्तारी भी जल्द होने की संभावना है। 27 अक्टूबर की रात को नूरवाला रोड के निकट गश्त के दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि कुलदीप सिंह, परविंदर सिंह, रमनीक सिंह, शेखर सिंह और अजय पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ के संपर्क में हैं।
वह लुधियाना शहर में खुद या फिर किसी और के जरिए किसी भीड़भाड़ वाली जगह पर हैंड ग्रेनेड ब्लास्ट करके दहशत का माहौल पैदा कर सकते हैं। वह सब्जी मंडी काराबारा साइड से शिवपुरी चौक की तरफ आ रहे हैं। पुलिस ने छापामारी कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया।
जांच के दौरान यह भी पता चला कि कुलदीप सिंह जेल में बंद परविंदर सिंह और रमनीक के संपर्क में था। आरोपितों ने आइएसआइ के एजेंट के निर्देश पर लुधियाना में ग्रेनेड लाने की योजना बनाई थी। कुलदीप और शेखर ग्रेनेड बैग में लेकर लुधियाना आए थे। अमृतसर से बस में हैंड ग्रेनेड लेकर आरोपित लुधियाना पहुंचे थे और रास्ता भूलने पर हत्थे चढ़ गए।
