लुधियाना में दो दिन की दीपावली धूम, दीपोत्सव के स्वागत में लुधियानवी तैयार; बाजारों में रौनक

जागरण संवाददाता, लुधियाना। दीपों के त्योहार दीपावली के स्वागत के लिए पूरे जिले के लोग तैयार हैं। इस बार 20 और 21 अक्टूबर को दो दिन दीपावली मनाई जा रही है। ऐसे में रोशनी के इस पर्व को लेकर लोगों में उत्साह भी दोगुना है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस पर्व को आप सभी खुशी के साथ मनाएं। रविवार को भी बाजारों में भीड़ रही। लोगों की ओर से खूब खरीदारी की गई। हर तरफ रंग-बिरंगी लाइटों से पूरा महानगर सज गया है। जगमगा रही इमारतें और बाजार दीपावली का अहसास करवा रहे हैं।

दीपावली की पूर्व संध्या पर बाजारों में बहुत रौनक रही। कई बाजारों में वाहन लेकर गुजरना मुश्किल हो रहा था। खासकर चौड़ा बाजार और उसके आसपास लगती बिजली मार्केट, साबुन बाजार, गुड़ मंडी में लोगों को पैदल ही जाना पड़ रहा था।

बिजली मार्केट और साबुन बाजार में सजावट के सामान के लिए लोगों ने खरीदारी की। दो दिन दिवाली मनाए जाने के कारण दुकानदारों को अधिक कमाई होने की उम्मीद से बेहद खुशी है। खासकर पटाखा कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। दो दिन दिवाली मनाए जाने के कारण पटाखों की बिक्री इस बार अधिक होने का अनुमान है।

वहीं लोगों ने अपने दोस्तों व रिश्तेदारों को गिफ्ट देने के लिए खरीदारी की। कोई मिठाई खरीदने में व्यस्त था तो को बिस्किट और ड्राई फ्रूट खरीद रहा था। लोग घरों को सजाने के लिए रंग-बिरंगी लाइटों के अलावा तोरन, रंगोली फ्रेम, आर्टिफिशियल फूलों की माला खरीद रहे थे। लोगों ने दीपावली पूजन के लिए मां लक्ष्मी, श्री गणेश और मां सरस्वती की प्रतिमाएं खरीदी। चीनी और गुड़ के मुरुंडे व चीनी के खिलौने भी खूब बिक रहे हैं।



शहर के प्रमुख पटाखा बाजार दाना मंडी में दिनभर चहल-पहल रही। दाना मंडी में इस बार 40 स्टाल लगे हैं और सभी पर ग्राहकों की भीड़ रही। पटाखा व्यापारी कहते हैं कि स्टाल लगने के बाद से ही मार्केट में भीड़ है।