लुधियाना में शादी समारोह के दौरान दो गुटों के बीच गैंगवार, गोलीबारी में महिला समेत दो की मौत

जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना में गांव ल्लतों के नजदीक बाथ कैसल रिसोर्ट में शनिवार की देर रात दो गुटों में गैंगवार हो गई। दोनों पक्षों की तरफ़ से 50 से ज़्यादा राउंड फायरिंग की गई। जिसमे महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई जबकि दो अन्य बाराती ज़ख़्मी हो गए ।

फ़ायरिंग के दौरान बारातियों ने कुर्सियों के नीचे छिप कर जान बचाई। दोनों पक्षों के गैंगस्टर्स फरार हो गए । सूचना के बाद भारी मात्रा में पुलिस मौके और पहुँची है। वहीं जख़्मियों को डीएमसी अस्पताल लेकर जाया गया और यहाँ भी अस्पताल लोगों की भीड़ से भर गया।

शराब के नशे में की फायरिंग जानकारी के मुताबिक़ बाथ कैसल में एक मेले के ठेकेदार की शादी थी। यहाँ शहर के विधायक और अन्य नेता भी बुलाये गए थे । शादी में सब्जी मंडी में ठेकेदारी करने वाले और कुछ गैंसगटर भी बुलाये गए थे जिनकी आपस में पुरानी रंजिश चल रही है।