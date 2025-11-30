लुधियाना में शादी समारोह के दौरान दो गुटों के बीच गैंगवार, गोलीबारी में महिला समेत दो की मौत
लुधियाना के एक रिसॉर्ट में शादी समारोह के दौरान दो गुटों में गैंगवार हो गया। इस गोलीबारी में एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई और दो घायल हो गए। शराब के नशे में धुत होकर दोनों गुटों ने 50 से ज़्यादा राउंड फ़ायरिंग की। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और गैंगस्टर फ़रार बताए जा रहे हैं।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना में गांव ल्लतों के नजदीक बाथ कैसल रिसोर्ट में शनिवार की देर रात दो गुटों में गैंगवार हो गई। दोनों पक्षों की तरफ़ से 50 से ज़्यादा राउंड फायरिंग की गई। जिसमे महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई जबकि दो अन्य बाराती ज़ख़्मी हो गए ।
फ़ायरिंग के दौरान बारातियों ने कुर्सियों के नीचे छिप कर जान बचाई। दोनों पक्षों के गैंगस्टर्स फरार हो गए । सूचना के बाद भारी मात्रा में पुलिस मौके और पहुँची है। वहीं जख़्मियों को डीएमसी अस्पताल लेकर जाया गया और यहाँ भी अस्पताल लोगों की भीड़ से भर गया।
शराब के नशे में की फायरिंग
जानकारी के मुताबिक़ बाथ कैसल में एक मेले के ठेकेदार की शादी थी। यहाँ शहर के विधायक और अन्य नेता भी बुलाये गए थे । शादी में सब्जी मंडी में ठेकेदारी करने वाले और कुछ गैंसगटर भी बुलाये गए थे जिनकी आपस में पुरानी रंजिश चल रही है।
शादी में दोनों पक्ष आमने सामने हो गए शराब के नशे में होने के चलते दोनों पक्षों की तरफ़ से फायरिंग की गई । जिसमे महिला समेत दो की मौत हो गई और दो लोग गंभीर घायल हो गए। देर रात तक पुलिस मामले की जाँच में जुटी रही।
