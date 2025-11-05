लुधियाना में ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर परिवार से 10 लाख की ठगी, पुलिस ने दर्ज किया केस

संवाद सूत्र, लुधियाना। हरियाणा के एक परिवार को आस्ट्रेलिया भेजने का झांसा देकर एक व्यक्ति ने दस लाख ठग लिए। थाना डिवीजन नंबर 5 पुलिस ने आरोपित चिराग कपूर के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

मोहल्ला गुरु नानकपुरा जिला फतेहाबाद हरियाणा निवासी जतिंदर सिंह ने पुलिस को बताया कि उनके परिवार को आस्ट्रेलिया जाना था, जिसके लिए वे आरोपित के संपर्क में आए। आरोपित ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह जल्द ही उनका फैमिली वीजा लगवा देगा।