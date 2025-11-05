लुधियाना में ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर परिवार से 10 लाख की ठगी, पुलिस ने दर्ज किया केस
लुधियाना में, एक व्यक्ति ने हरियाणा के एक परिवार को ऑस्ट्रेलिया भेजने का वादा करके 10 लाख रुपये ठग लिए। थाना डिवीजन नंबर 5 की पुलिस ने आरोपी चिराग कपूर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जतिंदर सिंह नामक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी ने वीजा का झांसा देकर उनसे पैसे लिए और बाद में मुकर गया। पुलिस ने धोखाधड़ी की शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी है।
संवाद सूत्र, लुधियाना। हरियाणा के एक परिवार को आस्ट्रेलिया भेजने का झांसा देकर एक व्यक्ति ने दस लाख ठग लिए। थाना डिवीजन नंबर 5 पुलिस ने आरोपित चिराग कपूर के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
मोहल्ला गुरु नानकपुरा जिला फतेहाबाद हरियाणा निवासी जतिंदर सिंह ने पुलिस को बताया कि उनके परिवार को आस्ट्रेलिया जाना था, जिसके लिए वे आरोपित के संपर्क में आए। आरोपित ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह जल्द ही उनका फैमिली वीजा लगवा देगा।
इसके बाद उसने उनसे 10 लाख रुपए ले लिए। पैसे लेने के बाद न तो वीजा जारी किया गया और न ही पैसे वापस किए गए। जब जतिंदर ने ट्रैवल एजेंट से पैसे की मांग की तो वह टालमटोल करने लगा। धोखाधड़ी का एहसास होने पर जतिंदर ने पुलिस में शिकायत दी, जिसके बाद आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की गई।
