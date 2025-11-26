Language
    लुधियाना में ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर धोखाधड़ी, एजेंट ने पीड़ित से 4 लाख रुपये ठगे

    By Harvinder Singh Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 05:50 PM (IST)

    जगराओं में एक फर्जी ट्रैवल एजेंट के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। रविंद्रजीत सिंह नामक एजेंट पर आरोप है कि उसने ऑस्ट्रेलिया में वर्क परमिट पर भेजने के नाम पर परमजीत सिंह से चार लाख रुपये लिए और उन्हें ठग लिया। जांच में पाया गया कि एजेंट के पास इमीग्रेशन का लाइसेंस भी नहीं था।

    आस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर ठगे चार लाख, केस दर्ज। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, जगराओं। आस्ट्रेलिया में वर्क परमिट पर भेजने के नाम पर एक फर्जी ट्रैवल एजेंट की ओर से चार लाख रुपये की ठगी करने के आरोप में थाना जोधां में केस दर्ज किया गया है। डीएसपी वीरेंद्र सिंह खोसा ने बताया कि परमजीत सिंह, निवासी गांव सहोली ने पुलिस को शिकायत दी है।

    उन्होंने आरोप लगाया कि रविंद्रजीत सिंह निवासी अगवाड संधूयां द धर्मकोट, कौड़ा स्ट्रीट, मोगा ने उसे आस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर चार लाख रुपये लिए, लेकिन न तो उसे भेजा और न ही पैसे वापस किए। जांच में यह भी सामने आया कि रविंद्रजीत सिंह के पास इमीग्रेशन का कोई लाइसेंस नहीं था। इसके चलते उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उल्लेखनीय है कि रविंद्रजीत सिंह के खिलाफ पहले भी धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं।