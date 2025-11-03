Language
    लुधियाना में बाबा बनकर आया ठग, दोगुना पैसा और फ्लैट का लालच देकर दंपति से लूटा सोना और कैश

    By Gagandeep Rattan Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 10:41 PM (IST)

    लुधियाना में एक दंपत्ति को बाबा बनकर आए एक ठग ने पैसे दोगुने करने और फ्लैट दिलाने का झांसा दिया। दंपत्ति ने उसे सोना और नकदी दे दी, जिसके बदले में उन्हें नकली नोट मिले। आरोपित पहले भी उनके साथ काम कर चुका था और पहचान का फायदा उठाकर ठगी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।

    लुधियाना में बाबा बनकर आए ठग ने दंपती को लूटा (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। ताजपुर रोड स्थित एक दंपत्ति से नौसरबाज ने पैसा डबल करने और फ्लैट दिलाने का झांसा देकर ठगी कर ली। आरोपित खुद को बाबा बताकर उनके घर पहुंचा और कहा कि वह कचहरी में काम करता है व लोगों को फ्लैट दिलाता है।

    उसने दंपत्ति फूलचंद और मंजू को कहा कि घर में जितना भी सोना है, उसे एक पोटली में रख दे, जिसे तीन दिन बाद खोलना होगा। तीन दिन बाद पोटली में सोने के दोगुने पैसे निकलेंगे।

    दंपत्ति ने भरोसा कर एक रिंग, लाकेट और 3500 रुपये आरोपित को दे दिए। जब तीन दिन बाद उन्होंने पोटली खोली तो उसमें से चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया के नकली नोट निकले।

    ठगी का अहसास होते ही उन्होंने आरोपित को तलाशना शुरू किया। सोमवार को दंपत्ति को आरोपित फिरोजगांधी मार्केट में कार सहित नजर आ गया। उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नौसरबाज एटीएम से पैसे लाने का बहाना बनाकर कार वहीं छोड़कर फरार हो गया।

    सूचना मिलते ही थाना डिवीजन नंबर पांच की पुलिस मौके पर पहुंची और कार को कब्जे में ले लिया। जांच अधिकारी ने बताया कि दंपत्ति के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और आरोपित की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपित पहले भी पीड़ित के साथ मैकेनिक के रूप में काम कर चुका था और उसी पहचान का फायदा उठाकर ठगी को अंजाम दिया।