लुधियाना पुलिस की नशे पर प्रहार, 285 ग्राम हेरोइन के साथ 4 तस्कर धराए

जागरण संवाददाता, लुधियाना। पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से चार नशा तस्करों को काबू करके कुल 285 हेरोइन बरामद की है। थाना डिवीजन नंबर सात की पुलिस ने एक्टिवा सवार एक तस्कर आंबेडकर नगर निवासी बंटी उर्फ कालू (40) को पकड़कर 265 ग्राम हेरोइन बरामद की।

आरोपित को कोर्ट में पेश करके एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। इंस्पेक्टर मोहन सिंह ने बताया कि आरोपित बंटी पर पहले भी दो केस दर्ज हैं और उसने शिमलापुरी के रहने वाले किसी व्यक्ति से हेरोइन खरीदी थी।

इसी तरह थाना जमालपुर के एएसआइ गुरमीत सिंह ने गांव भामिया कलां निवासी लविश को भामिया कलां स्थित ठेके के पास 12 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा। थाना डिवीजन नंबर तीन के एएसआइ परमजीत सिंह ने कश्मीर नगर चौक में छापेमारी करके मोहल्ला धर्मपुरा निवासी राजीव कुमार उर्फ चिंटू को चार ग्राम हेरोइन के साथ काबू किया।