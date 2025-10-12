Language
    लुधियाना में विदेशी स्टूडेंट्स का रोमांस, चलती कार की छत पर बैठ युवक-युवती कर रहे किस, लोगों में गुस्सा, बोले-माहौल हो रहा खराब 

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 12:41 PM (IST)

    लुधियाना में विदेशी छात्रों की एक हरकत से लोग नाराज हैं। एक वीडियो में एक युवक और युवती चलती कार की छत पर बैठे किस करते दिख रहे हैं। इस घटना से सड़क पर चल रहे लोगों में गुस्सा है। उनका कहना है कि ऐसी हरकतों से माहौल खराब हो रहा है। मामला पुलिस तक पहुंचा है। 

    थरीके से कीज होटल के पीछे वाली सड़क पर चलती कार की छत पर रोमांस करते विदेशी छात्र।

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। पंजाब के लुधियाना में लुधियाना में रोमांस का एक अलग तरह का मामला सामने आया है। एक युवक और युवती चलती कार की छत पर बैठकर एक-दूसरे को किस कर रहे हैं। कार पॉश सेक्टर की सड़क से गुजर रही है। राहगीरों ने कपल की हरकतों को देखकर फोटो और वीडियो बनाई। युवक और युवती विदेशी स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं।

    वायरल फोटोज और वीडियो में कार में कुछ स्टूडेंट कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक छात्र कार को चला रहा है और उसके साथ अन्य छात्र भी सवार हैं। जब कार थरीके से कीज होटल के पीछे वाली सड़क से गुजरती है तो एक युवक और युवती कार की छत पर बैठकर किस करना शुरू कर देते हैं। दोनों कार की छत पर करीब एक किलोमीटर तक रोमांस करते जाते हैं।

    विदेश युवक और युवती की हरकतों से स्थानीय लोगों में गुस्सा है। उनका कहना है कि युवक और युवती नशे में थे। उनके सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस तरह की हरकतें कर इलाके का माहौल खराब कर रहे हैं। पुलिस को जल्द एक्शन लेना चाहिए। पुलिस का कहना है कि वीडियो में से कार का नंबर वेरिफाई किया जा रहा है। विदेश युवक और युवती को पकड़कर पूछताछ की जाएगी और उच्च अधिकारियों के पास पेश किया जाएगा।

     