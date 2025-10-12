लुधियाना में विदेशी स्टूडेंट्स का रोमांस, चलती कार की छत पर बैठ युवक-युवती कर रहे किस, लोगों में गुस्सा, बोले-माहौल हो रहा खराब 

जागरण संवाददाता, लुधियाना। पंजाब के लुधियाना में लुधियाना में रोमांस का एक अलग तरह का मामला सामने आया है। एक युवक और युवती चलती कार की छत पर बैठकर एक-दूसरे को किस कर रहे हैं। कार पॉश सेक्टर की सड़क से गुजर रही है। राहगीरों ने कपल की हरकतों को देखकर फोटो और वीडियो बनाई। युवक और युवती विदेशी स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं।

वायरल फोटोज और वीडियो में कार में कुछ स्टूडेंट कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक छात्र कार को चला रहा है और उसके साथ अन्य छात्र भी सवार हैं। जब कार थरीके से कीज होटल के पीछे वाली सड़क से गुजरती है तो एक युवक और युवती कार की छत पर बैठकर किस करना शुरू कर देते हैं। दोनों कार की छत पर करीब एक किलोमीटर तक रोमांस करते जाते हैं।