    लुधियाना में घर में तैयार हो रहा 50 KG नकली घी, फूट सेफ्टी विभाग ने मारा छापा; घी-क्रीम और सूखा दूध जब्त

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 01:48 PM (IST)

    लुधियाना में खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक घर पर छापा मारकर 50 किलो मिलावटी देसी घी सूखा दूध और क्रीम जब्त की है जिनका उपयोग घटिया घी बनाने में किया जा रहा था। टीम ने घी क्रीम और सूखे दूध के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला कि ये लोग पहले भी नकली खाद्य सामग्री बनाने में शामिल थे

    लुधियाना में घर में तैयार हो रहा 50 KG नकली घी (जागरण फोटो)

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। फूड सेफ्टी विभाग ने सोमवार को शाम नगर स्थित एक घर में दबिश दी। टीम ने करीब 50 किलो मिलावटी देसी घी, सूखा दूध और क्रीम बरामद किए, जिन्हें घटिया गुणवत्ता वाले घी बनाने के लिए उपयोग किया जा रहा था।

    सभी सामग्री को कब्जे में लेकर विभाग ने जांच तेज कर दी है। सिविल सर्जन डॉ. रमनदीप कौर ने बताया कि फूड सेफ्टी टीम ने मौके पर घी, क्रीम और सूखे दूध के सैंपल एकत्र किए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित व्यक्तियों द्वारा पहले भी नकली खाद्य सामग्री बनाने की गैर-कानूनी गतिविधियां की जाती रही हैं।

    सा 2017 और 2020 में इनके खिलाफ फूड एंड सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2023 में अदालत द्वारा इन्हें भगोड़ा घोषित किया गया था।

    छापामारी के दौरान पुलिस चौकी बस स्टैंड की टीम की सहायता से गिरोह से जुड़ी एक महिला को हिरासत में लिया गया है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद फूड एंड सेफ्टी एक्ट के अनुसार संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    सिविल सर्जन डॉ. रमनदीप कौर ने कहा कि त्योहारों के मौसम में मिलावटी घी, क्रीम और अन्य घटिया सामग्री से बने खाद्य पदार्थों का सेवन लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। उन्होंने जनता से अपील की कि त्योहारों के दिनों में मिठाइयां, घी और अन्य खाद्य सामग्री हमेशा लाइसेंस प्राप्त दुकानों से ही खरीदें।