लुधियाना में पुरानी रंजिश में पांच दोस्तों पर की फायरिंग, एक युवक घायल

जागरण संवाददाता, लुधियाना। बहादुरके रोड स्थित सब्जी मंडी के बाहर पांच लोगों ने अपने अज्ञात साथियों के साथ मिलकर पांच दोस्तों पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक युवक जख्मी हो गया। थाना जोधेवाल पुलिस ने आरोपित नरेश सेठी, कन्नू, जतिन, विक्रम, संदीप और कुछ अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है।

पुलिस को दी शिकायत में अजाद नगर निवासी जसकीरत सिंह उर्फ गग्गू ने बताया कि 22 अक्टूबर को वह अपने दोस्त रिहान, गौतम, विनय और राजा मिनहा के साथ बाइक और एक्टिवा पर सवार होकर घर लौट रहा था।

जब वह सब्जी मंडी के गेट नंबर 2 के नजदीक पहुंचे तो आरोपित नरेश ने पुरानी रंजिश के चलते पिस्तौल से एक फायर उनकी तरफ किया, जोकि उसके दोस्त राजा मिनहा की दाईं टांग में लगा।

जब वह मौके पर रुके तो आरोपितों ने मिलकर उनसे मारपीट की और उन्हें जान से मारने की धमकियां देते हुए मौके से फरार हो गए। जांच अधिकारी एएसआई हरचरण सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।