    लुधियाना: किसान के ऊपर था 20 लाख का कर्ज, परेशान होकर की आत्महत्या

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 11:22 PM (IST)

    लुधियाना के गांव कोठे प्रेमसर में 45 वर्षीय किसान सुखविंदर सिंह ने कर्ज से परेशान होकर जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या कर ली। उस पर 20 लाख रुपये से अधिक का कृषि संबंधी कर्ज था, जिसके कारण वह मानसिक रूप से परेशान था। मंगलवार सुबह उसने घर में जहरीला पदार्थ निगल लिया और अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई।

    लुधियाना: किसान ने की आत्महत्या। सांकेतिक फोटो

    संवाद सहयोगी, जगराओं (लुधियाना)। गांव कोठे प्रेमसर में 45 वर्षीय किसान सुखविंदर सिंह ने कर्ज से परेशान होकर जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या कर ली। उस पर कृषि संबंधी 20 लाख रुपये से अधिक का कर्ज था, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान था।

    उसके पास एक एकड़ से भी कम जमीन थी, जहां वह खेती के साथ-साथ पशुपालन भी करता था। मंगलवार सुबह उसने घर में जहरीला पदार्थ (कीटनाशक) निगल लिया। हालत बिगड़ने पर उसे निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां से डाक्टर ने सिविल अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन वहां उसकी मृत्यु हो गई।