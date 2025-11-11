लुधियाना: किसान के ऊपर था 20 लाख का कर्ज, परेशान होकर की आत्महत्या

लुधियाना के गांव कोठे प्रेमसर में 45 वर्षीय किसान सुखविंदर सिंह ने कर्ज से परेशान होकर जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या कर ली। उस पर 20 लाख रुपये से अधिक का कृषि संबंधी कर्ज था, जिसके कारण वह मानसिक रूप से परेशान था। मंगलवार सुबह उसने घर में जहरीला पदार्थ निगल लिया और अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई।

लुधियाना: किसान ने की आत्महत्या। सांकेतिक फोटो