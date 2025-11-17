लुधियाना में पहले बेटे को लगाई नशे की लत, परिवार के विरोध करने पर हमलावरों ने घर पर फेंक दिया पेट्रोल बम

संवाद सहयोगी, लुधियाना। मॉडल टाउन डाक्टर अंबेडकर नगर इलाके में कुछ लोगों की ओर से एक घर पर पेट्रोल बम फेंकने का मामला सामने आया है। आरोप है कि हमला करने वालों ने पहले उनके बेटे को नशे की लत्त लगवाई और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनके घर पर हमला कर दिया गया।

गनीमत रही कि उस वक्त परिवार घर पर मौजूद नहीं था। आरोप हैं कि हमलावर उन्हें लगातार धमकियां दे रहे हैं जिसके चलते वह करीब चार दिनों से घर तक नहीं गए। जिस संबंध में उन्होंने कार्रवाई को लेकर पुलिस कमिश्नर को भी एक शिकायत दी है।

मॉडल टाउन अंबेडकर नगर निवासी महिला दर्शना ने आरोप लगाया कि हमला करने वालों ने पहले उनके बेटे को नशे की लत्त लगवा दी थी। जब उन्हें इसका पता लगा तो उन्होंने अपने बेटे का घर से बाहर जाना बंद कर दिया।

जिसके बाद भी वह युवक घर आकर उसे तंग परेशान करते थे। एक दिन जब उन्होंने इसका विरोध किया तो वह गाली गलौच करने लगे। महिला दर्शना रानी का आरोप है कि 14 नवंबर को युवक जबरन उनके घर में दाखिल हो गए और तोडफोड करने लगे।

जब उसके पति ने विरोध किया तो उससे जमकर मारपीट की गई। जब वह अपनी एमएलआर करवाने सिविल अस्पताल पहुंचे तो वहां हमला करने वाले युवक पहले से मौजूद थे। इसी लिए वह बिना मेडिकल करवाए घर लौट आए। इसी रंजिश के चलते वह करीब चार दिनों से अपने घर नहीं गए। महिला दर्शना का आरोप है कि 15 नवंबर की रात वह युवक उनके घर के बाहर आए और एक कांच की बोतल में पेट्रोल भरकर आग लगाकर उनके घर पर फेंक दिया।

जब धमका हुआ तो इलाके लोग इकट्ठा हो गए और हंगामा होते देख हमलावर मौके से फरार हो गए। जब उन्हें इस बारे में पता लगा तो शिकायत पुलिस को दी। उनका यह भी आरोप हैं कि हमला करने वालों का दावा है उनकी पुलिस के साथ अच्छी पहचान है इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होगी।