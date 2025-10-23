लुधियाना में दीपावली की रात पटाखों ने बिगाड़ा माहौल, विवाद बढ़ने पर EWS कॉलोनी में परिवार पर हमला

संवाद सहयोगी, लुधियाना। दीपावली की रात पटाखे जलाने को लेकर ईडब्ल्यूएस कालोनी में जमकर विवाद हुआ। जहां एक परिवार पर हमला कर दिया गया, जिनकी शिकायत पर थाना डिवीजन नंबर सात की पुलिस ने आरोपितों पर मामला दर्ज कर लिया है।

आरोपितों में राजू, राजू के लड़के अक्षय, गोलू, सीबू, धरमू, बाला, टीना, काजल और दो तीन अज्ञात व्यक्ति हैं। ईडब्ल्यूएस कालोनी ताजपुर रोड निवासी राजन कुमार ने पुलिस को दिए बयानों में बताया कि 21 अक्टूबर की रात करीब 11:30 बजे उसका भाई अमन पटाखे जला रहा था।