लुधियाना में दीपावली की रात पटाखों ने बिगाड़ा माहौल, विवाद बढ़ने पर EWS कॉलोनी में परिवार पर हमला
लुधियाना में दीपावली की रात पटाखे जलाने को लेकर विवाद हो गया। ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में एक परिवार पर हमला किया गया। पुलिस ने राजू, अक्षय समेत कई लोगों पर मामला दर्ज किया है। राजन कुमार ने बताया कि उसका भाई अमन पटाखे जला रहा था, तभी एक पटाखा अक्षय की ओर चला गया, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई। राजन के पहुंचने पर उसके साथ भी हाथापाई की गई।
संवाद सहयोगी, लुधियाना। दीपावली की रात पटाखे जलाने को लेकर ईडब्ल्यूएस कालोनी में जमकर विवाद हुआ। जहां एक परिवार पर हमला कर दिया गया, जिनकी शिकायत पर थाना डिवीजन नंबर सात की पुलिस ने आरोपितों पर मामला दर्ज कर लिया है।
आरोपितों में राजू, राजू के लड़के अक्षय, गोलू, सीबू, धरमू, बाला, टीना, काजल और दो तीन अज्ञात व्यक्ति हैं। ईडब्ल्यूएस कालोनी ताजपुर रोड निवासी राजन कुमार ने पुलिस को दिए बयानों में बताया कि 21 अक्टूबर की रात करीब 11:30 बजे उसका भाई अमन पटाखे जला रहा था।
जहां एक पटाखा राजू के बेटे अक्षय की ओर चला गया, जिससे गुस्साए आरोपितों ने उससे मारपीट करनी शुरू कर दी। राजन ने आरोप लगाया कि जब उसे मामले का पता लगा तो वह भी मौके पर पहुंच गया। जब उसने आरोपितों से इस बारे में बात की तो आरोपितों ने उनसे भी हाथापाई करनी शुरू कर दी।
