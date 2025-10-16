Language
    लुधियाना में कनाडा भेजने के नाम पर लाखों की ठगी, दंपती और एक अन्य के खिलाफ केस दर्ज; जांच जारी 

    By Gagandeep Rattan Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 12:31 PM (IST)

    लुधियाना में कनाडा भेजने के नाम पर एक दंपती और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ लाखों की ठगी का मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने कनाडा भेजने के नाम पर उनसे लाखों रुपये लिए और बाद में धोखा दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है।

    कनाडा भेजने के नाम पर की गई धोखाधड़ी

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। कनाडा भेजने का झांसा देकर एक दंपती और अन्य व्यक्ति ने दो लोगों से 51.57 लाख रुपये ठग लिए। पहले मामले में दंपती सुखदीप सिंह और रमनदीप कौर के खिलाफ थाना जमालपुर में केस दर्ज किया गया।

    पीड़ित जगजीत सिंह ने बताया कि आरोपितों ने उसे कनाडा भेजने के लिए 27 लाख रुपये लिए, लेकिन पैसे लेने के बाद उसे नहीं भेजा। दूसरे मामले में थाना डिवीजन नंबर पांच की पुलिस ने बिक्रमजीत सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया। राम लखन ने शिकायत की कि बिक्रमजीत ने उसके बेटे को कनाडा भेजने के नाम पर 24.57 लाख रुपये लिए, लेकिन पैसे लेने के बाद भी उसने बेटे को नहीं भेजा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।