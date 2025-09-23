Language
    प्रधानगी के लिए लुधियाना के कॉलेज में दो गुटों ने एक-दूसरे पर चलाए पत्थर, पुलिस ने खदेड़ा

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 08:46 PM (IST)

    लुधियाना के जीएनई कॉलेज में प्रधानगी को लेकर दो गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई। एक गुट ने पहले प्रधान बनाया था जिस पर दूसरे गुट ने आपत्ति जताई। दूसरे गुट के प्रधान घोषित करने पहुंचने पर विवाद बढ़ गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया और दोनों गुटों को खदेड़ा।

    जीएनई कालेज में प्रधानगी को लेकर दो गुटों के बीच हिंसक झड़प (प्रतीकातमक फोटो)

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। मलेरकोटला रोड स्थित जीएनई कालेज में प्रधानगी को लेकर मंगलवार दोपहर दो पक्ष आमने सामने हो गए। दोनों की तरफ से एक-दूसरे पर ईंट-पत्थर चलाए गए। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जिसके बाद चौकी मराडो की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दोनों पक्षों को खदेड़ा। फिलहाल पुलिस के पास कोई शिकायत नहीं आई है। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है।

    जानकारी के मुताबिक कालेज में प्रधानगी को लेकर एक हफ्ता पहले कुछ युवकों ने अपना प्रधान बनाकर ऐलान कर दिया था कि उनकी पार्टी का नेता कालेज का प्रधान है। लेकिन दूसरे पक्ष को ऐतराज था। लिहाजा दूसरे ने मंगलवार को अपने प्रधान का ऐलान कर दिया और सिरोपा डालने के लिए कालेज पहुंच गए। लेकिन अभी वो बाहर ही थे, तो पहले पक्ष ने ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया।

    राहगीरों ने ये देखकर पुलिस को इतलाह दी। पुलिस के आने से पहले दूसरे पक्ष ने कालेज के बाहर खड़े होकर ही सिरोपा डालकर अपना प्रधान बनाने का ऐलान कर दिया। तब तक पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने दोनों पक्षों को वहां से खदेड़ दिया। लेकिन कुछ देर बाद वो फिर आमने सामने हो गए. लेकिन पुलिस ने उन्हें भगा दिया।

    चौकी मरोडा इंचार्ज कपिल शर्मा ने बताया कि दोनों पक्षों में प्रधानगी को लेकर पत्थरबाजी हुई थी। लेकिन पुलिस ने मौके को संभाल लिया था। अभी कोई शिकायत नहीं मिली है, अगर शिकायत आती है तो एक्शन लिया जाएगा।