लुधियाना में पटाखे जलाने को लेकर अलग-अलग जगहों पर हुई मारपीट, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस

संवाद सूत्र, लुधियाना। दिवाली वाली रात को अलग-अलग जगहों पर पटाखे जलाने को लेकर मारपीट हुई। पीड़ितों की शिकायत पर संबंधित थानों की पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ दो केस दर्ज कर मामलों की जांच शुरू कर दी है।

पहले मामले में कार की तोड़फोड़ कर दंपती से मारपीट की गई। थाना डेहलों में खन्ना निवासी करमजीत सिंह, गांव भूट्टा निवासी बलदेव सिंह, सीलो खुर्द निवासी गुरमीत कौर और अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

पुलिस को दी शिकायत में गांव सीलो खुर्द निवासी उधम सिंह ने बताया कि 21 अक्तूबर को उक्त आरोपित उनके घर के बाहर पटाखे चला रहे थे। जब उसकी पत्नी लखवीर कौर ने आरोपितों को पटाखे चलाने से रोका तो उन्होंने मिलकर उसकी कार की तोड़फोड़ और फिर घर में घुसकर उससे और उसकी पत्नी से मारपीट की। जब उन्होंने छोर मचाया तो आरोपित उनको धमकियां देते हुए मौके से फरार हो गए।