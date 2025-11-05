Language
    लुधियाना में पटाखे जलाने को लेकर अलग-अलग जगहों पर हुई मारपीट, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस

    By Vinod Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 02:28 PM (IST)

    लुधियाना में दिवाली की रात पटाखे जलाने को लेकर मारपीट की दो घटनाएं हुईं। थाना डेहलों पुलिस ने कार तोड़ने और दंपती से मारपीट के मामले में केस दर्ज किया है। दूसरे मामले में, थाना डाबा पुलिस ने पटाखे चलाने से रोकने पर मारपीट करने के आरोप में कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है।

    पटाखे जलाने को लेकर अलग-अलग जगहों पर हुई मारपीट।

    संवाद सूत्र, लुधियाना। दिवाली वाली रात को अलग-अलग जगहों पर पटाखे जलाने को लेकर मारपीट हुई। पीड़ितों की शिकायत पर संबंधित थानों की पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ दो केस दर्ज कर मामलों की जांच शुरू कर दी है।

    पहले मामले में कार की तोड़फोड़ कर दंपती से मारपीट की गई। थाना डेहलों में खन्ना निवासी करमजीत सिंह, गांव भूट्टा निवासी बलदेव सिंह, सीलो खुर्द निवासी गुरमीत कौर और अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

    पुलिस को दी शिकायत में गांव सीलो खुर्द निवासी उधम सिंह ने बताया कि 21 अक्तूबर को उक्त आरोपित उनके घर के बाहर पटाखे चला रहे थे। जब उसकी पत्नी लखवीर कौर ने आरोपितों को पटाखे चलाने से रोका तो उन्होंने मिलकर उसकी कार की तोड़फोड़ और फिर घर में घुसकर उससे और उसकी पत्नी से मारपीट की। जब उन्होंने छोर मचाया तो आरोपित उनको धमकियां देते हुए मौके से फरार हो गए।

    दूसरे मामले में थाना डाबा पुलिस ने स्टार रोड निवासी विशाल, अजय और कुछ अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत में मोहल्ला गुरबचन नगर निवासी गरदारी लाल ने बताया कि 21 अक्तूबर को दिवाली के त्योहार कारण वह अपने बेटे राकेश कुमार के साथ घर के बाहर खड़ा हुआ था।

    तभी उक्त आरोपित गली में पटाखे चला रहे थे। उन्होंने आरोपितों को साइड पर जाकर पटाखे चलाने को कहा तो उन्होंंने मिलकर लोहे की दातर से उनसे मारपीट की। जब उन्होंने छोर मचाया तो आरोपित धमकियां देते हुए मौके से फरार हो गए।