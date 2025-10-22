लुधियाना सिविल अस्पताल में मेडिकल कराने आए एक पक्ष पर 40-50 गुंडों का खौफनाक हमला, घायलों ने भागकर बचाई जान

संवाद सूत्र, लुधियाना। लुधियाना का सिविल अस्पताल एक बार फिर से बना जंग का अखाड़ा, जहा अस्पताल में मेडिकल करवाने आये एक पक्ष के लोगो पर दूसरे पक्ष के बदमाशों ने तेजधार हथियारों के साथ हमला कर दिया। हमलावरों ने अस्पताल में खड़े मोटरसाइकिल तक तोड़ दिए।

वही हमले के दौरान घायल हुए युवकों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। वही बदमाशों की गिनती लगभग 40 से 50 बताए जा रहे हैं। हमले के दौरान दो युवक घायल हुए, जिन्होंने मेडिकल जांच करवा मामले की शिकायत पुलिस को दी।

मामले की जानकारी देते हुए टिब्बा रोड निवासी परमजीत सिंह उर्फ पम्मा ने बताया कि उनका टिब्बा रोड स्थित नामदेव कालोनी में इलाके के रहने वाले युवक के साथ विवाद हुआ था। जिसके बाद वह सिविल अस्पताल में मेडिकल करवाने आया। जहा से वापिस लौटते समय उक्त युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसपर व उसके रिश्तेदारों पर सिविल अस्पताल के मेन गेट पर बनी कैंटीन के बाहर हमला कर दिया।