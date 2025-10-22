Language
    लुधियाना सिविल अस्पताल में मेडिकल कराने आए एक पक्ष पर 40-50 गुंडों का खौफनाक हमला, घायलों ने भागकर बचाई जान

    By Bhupender Singh Bhatia<br/> Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 10:37 PM (IST)

    लुधियाना के सिविल अस्पताल में मेडिकल कराने आए एक पक्ष पर दूसरे पक्ष के 40-50 बदमाशों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में दो युवक घायल हो गए और उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। घायलों ने पुलिस को शिकायत दी है। घटना स्थल से 20 कदम की दूरी पर पुलिस चौकी पर ताला लगा होने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।

    लुधियाना का सिविल अस्पताल एक बार फिर से बना जंग का अखाड़ा (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सूत्र, लुधियाना। लुधियाना का सिविल अस्पताल एक बार फिर से बना जंग का अखाड़ा, जहा अस्पताल में मेडिकल करवाने आये एक पक्ष के लोगो पर दूसरे पक्ष के बदमाशों ने तेजधार हथियारों के साथ हमला कर दिया। हमलावरों ने अस्पताल में खड़े मोटरसाइकिल तक तोड़ दिए।

    वही हमले के दौरान घायल हुए युवकों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। वही बदमाशों की गिनती लगभग 40 से 50 बताए जा रहे हैं। हमले के दौरान दो युवक घायल हुए, जिन्होंने मेडिकल जांच करवा मामले की शिकायत पुलिस को दी।

    मामले की जानकारी देते हुए टिब्बा रोड निवासी परमजीत सिंह उर्फ पम्मा ने बताया कि उनका टिब्बा रोड स्थित नामदेव कालोनी में इलाके के रहने वाले युवक के साथ विवाद हुआ था। जिसके बाद वह सिविल अस्पताल में मेडिकल करवाने आया। जहा से वापिस लौटते समय उक्त युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसपर व उसके रिश्तेदारों पर सिविल अस्पताल के मेन गेट पर बनी कैंटीन के बाहर हमला कर दिया।

    हमलावरों ने लगातार उनपर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। जिसमें परमजीत सिंह पम्मा व उसका भाई सिमरनजीत घायल हुए। वही मामले की सूचना पुलिस को दी गई। जहां पीसीआर दस्ता मौके पर पुहंचा, पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही हमलावर मौके से फरार हो गए।

    यहां आपको बता दे कि जहां पर यह वारदात हुई है वहां से लगभग 20 कदम दूरी पर ही सिविल अस्पताल पुलिस चौकी है, जहां रात करीब 9:00 बजे के बाद ताला लग जाता है। ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाये जा रहे है। घायलों ने कहा कि वह भाग कर चौकी में पुहंचे, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था। अगर कोई पुलिस मुलाजिम समय पर मौके पर पुहंच जाता तो हमलावरों को दबोचा जा सकता था।