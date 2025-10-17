बैंक कर्मी से बाइक सवारों ने छीन लिया मोबाइल, फिर 5 दिन बाद कर दिया कांड; भागता-भागता पुलिस स्टेशन पहुंचा व्यक्ति
लुधियाना में एक बैंक कर्मी से बाइक सवार बदमाशों ने मोबाइल छीन लिया। कुछ दिनों बाद पीड़ित के खाते से चार लाख रुपये निकल गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने बताया कि वह समराला चौक में गाड़ी बुक कराने गया था, तभी यह घटना हुई। पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है और साइबर सेल की मदद ले रही है।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। बैंक कर्मी से बाइक सवार दो लोगों ने मोबाइल छीन लिया और कुछ दिनों के बाद पीड़ित के खाते से चार लाख रुपये निकल गए। थाना डिवीजन नंबर 3 पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर दो अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
फिलहाल पुलिस आरोपितों की लोकेशन और पैसे निकालने वाले बैंक व एटीएम की फुटेज को खंगालने में जुटी है, ताकि उनकी पहचान हो सके। इसके साथ ही साइबर सैल को भी डिटेल भेजी गई है।
एएसआइ गुरमुख सिंह के मुताबिक माडल ग्राम निवासी अबुल बसर मलिक ने बयानों में बताया कि वह प्राइवेट बैंक में नौकरी करता है। 28 सितंबर को वह समराला चौक में गाड़ी बुक करवाने के लिए गया था। वहां पर पहुंचकर उसने अपनी जेब से फोन निकाला तो बाइक सवार दो लोग उसका मोबाइल छीनकर ले गए।
फिर कुछ दिनों के बाद वह बैंक में पैसे निकलवाने के लिए गया तो पता चला कि उसके खाते से चार लाख रुपये निकले हुए थे। इसके अलावा पता चला कि आरोपित ने पहले अपने तौर पर मामले की पड़ताल की, जब उसे कुछ भी नहीं पता चला तो उसने 15 सितंबर को पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर दो अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
