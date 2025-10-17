बैंक कर्मी से बाइक सवारों ने छीन लिया मोबाइल, फिर 5 दिन बाद कर दिया कांड; भागता-भागता पुलिस स्टेशन पहुंचा व्यक्ति

जागरण संवाददाता, लुधियाना। बैंक कर्मी से बाइक सवार दो लोगों ने मोबाइल छीन लिया और कुछ दिनों के बाद पीड़ित के खाते से चार लाख रुपये निकल गए। थाना डिवीजन नंबर 3 पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर दो अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फिलहाल पुलिस आरोपितों की लोकेशन और पैसे निकालने वाले बैंक व एटीएम की फुटेज को खंगालने में जुटी है, ताकि उनकी पहचान हो सके। इसके साथ ही साइबर सैल को भी डिटेल भेजी गई है। एएसआइ गुरमुख सिंह के मुताबिक माडल ग्राम निवासी अबुल बसर मलिक ने बयानों में बताया कि वह प्राइवेट बैंक में नौकरी करता है। 28 सितंबर को वह समराला चौक में गाड़ी बुक करवाने के लिए गया था। वहां पर पहुंचकर उसने अपनी जेब से फोन निकाला तो बाइक सवार दो लोग उसका मोबाइल छीनकर ले गए।