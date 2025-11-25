लुधियाना में रंजिश में पहले दोस्त को जड़ा थप्पड़, फिर छाती पर पिस्टल लगाकर की गोली चलाने की कोशिश

संवाद सहयोगी, लुधियाना। धांधरा रोड, जैन मंदिर के पास तीन युवकों ने पहले एक युवक को रंजिश के चलते थप्पड़ जड़ दिया और जब उसके दोस्त ने विरोध किया तो उसकी छाती पर पिस्टल लगाकर गोली चलाने की कोशिश की गई। हंगामा होते देख हमलाकर मौके से फरार हो गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोपितों की पहचान यश और दो अज्ञात व्यक्तियों के रूप में हुई है। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर थाना सदर की पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मामले में किसी भी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई है। स्टार कॉलोनी माणकवाल निवासी शिकायतकर्ता गुरप्रीत सिंह ने बताया कि 18 नवंबर को वह अपने दोस्त सुखजिंदर सिंह के साथ जा रहा था।

वह जब धांधरा रोड जैन मंदिर के पास पहुंचे तो आरोपित यश ने अपने दो साथियों के साथ पहुंचकर उन्हें घेर लिया। आरोप है कि पहले तो आरोपितों ने उनसे गाली गलौज की और बाद में उसके दोस्त के थप्पड़ मार दिया।