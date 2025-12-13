लुधियाना में बदमाशों ने की मां-बेटी से पर्स छीनने की कोशिश, डराने के लिए की ये भद्दी हरकत

जागरण संवाददाता, लुधियाना। किदवई नगर इलाके में शुक्रवार की रात सवा 9 बजे दो लुटेरों ने मार्किट से लौट रही मां-बेटी से पर्स लूटने की कोशिश की। महिला के शोर मचाने पर लुटेरे दात दिखाकर मौके से फरार हो गए। इलाके के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और मौके और पहुंची पीसीआर ने संबंधित थाने को सूचना दी। देर रात घटना का वीडियो वायरल हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के मुताबिक एक महिला अपनी मां के साथ मार्किट से घर लौट रही थी। इस दौरान एक बाइक सवार दो नकाबपोश उनके पीछे लग गए। जिन्होंने सुनसान जगह देख उनका पर्स छीनने की कोशिश की, लेकिन महिला ने इसका विरोध किया और चिल्लाई।