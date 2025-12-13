लुधियाना में बदमाशों ने की मां-बेटी से पर्स छीनने की कोशिश, डराने के लिए की ये भद्दी हरकत

Language
    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 12:18 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। किदवई नगर इलाके में शुक्रवार की रात सवा 9 बजे दो लुटेरों ने मार्किट से लौट रही मां-बेटी से पर्स लूटने की कोशिश की। महिला के शोर मचाने पर लुटेरे दात दिखाकर मौके से फरार हो गए। इलाके के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और मौके और पहुंची पीसीआर ने संबंधित थाने को सूचना दी। देर रात घटना का वीडियो वायरल हो गया।

    जानकारी के मुताबिक एक महिला अपनी मां के साथ मार्किट से घर लौट रही थी। इस दौरान एक बाइक सवार दो नकाबपोश उनके पीछे लग गए। जिन्होंने सुनसान जगह देख उनका पर्स छीनने की कोशिश की, लेकिन महिला ने इसका विरोध किया और चिल्लाई।

    जिसके बाद एक लुटेरा बाइक से उतरा और दात निकालकर डराने की कोशिश की। लेकिन तभी पीछे से वाहन आते देख लुटेरे फरार हो गए। थाना डिवीज़न 2 की पुलिस मामले की जाँच कर रही हैं।