Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लुधियाना: नशेड़ियों ने गली में खड़े वाहनों में लगाई आग, बाइक और स्कूटी जली; बाल-बाल बचे 14 लोग

    By Gagandeep Rattan Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 11:52 PM (IST)

    लुधियाना में नशेड़ियों ने एक घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी, जिससे आग घर तक पहुंच गई। घर में सो रहे 14 सदस्यों को पड़ोसियों ने सूचना दी, जिसके ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    लुधियाना: नशेड़ियों ने गली में खड़े वाहनों में लगाई आग। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। जनकपुरी इलाके में नशेड़ियों ने एक घर के बाहर खड़े वाहनों में आग लगा दी, जिससे आग ने कुछ ही समय में घर को भी चपेट में ले लिया। घटना के समय परिवार के 14 सदस्य घर के अंदर सो रहे थे, जिन्हें पड़ोसियों ने फोन कर आग लगने की सूचना दी। सूचना मिलते ही परिवार ने भागकर अपनी जान बचाई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आग के कारण घर का बाहरी हिस्सा बुरी तरह जल गया और धुएं के कारण 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला की तबीयत बिगड़ गई। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में नशेड़ियों की हरकत कैद हो गई। घर के मालिक अमरपाल सिंह ने बताया कि रात करीब ढाई बजे नशेड़ियों ने घर के बाहर खड़े वाहनों को आग लगा दी।

    जब परिवार को आग लगने का पता चला तो उन्होंने गेट खोलने की कोशिश की। अचानक देखा कि पर्दों में भी आग लग गई थी। किसी तरह उन्होंने अंदर से पानी की बाल्टियां लेकर आग बुझाने का प्रयास किया। गेट खोलने पर देखा कि चार बाइक जल चुकी थीं।

    घर में बच्चे और 90 साल की बुजुर्ग माता थीं, जिनकी हालत दम घुटने के कारण बिगड़ गई थी। अमरपाल ने बताया कि उन्होंने कई बार इन युवकों को नशा करने से रोका था, लेकिन वे नहीं सुनते।

    महिला गुरप्रीत कौर ने कहा कि आग लगने के कारण पूरे परिवार का दम घुट रहा था। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई।

    यदि दो मिनट पहले फोन करके घटना की जानकारी नहीं दी जाती तो सभी अंदर ही जल जाते। परिवार में जितेंद्र पाल सिंह, अमरपाल सिंह, हरप्रीत सिंह, रमनदीप सिंह, सिमरन सिंह, पारस, बुजुर्ग दादी स्वर्ण कौर, सतिंदर कौर, परमजीत कौर, गुरप्रीत कौर, शिल्पी, नेहा, गुरनूरदीप सिंह और गुरवीर सिंह शामिल हैं।

    इलाके में इस तरह की घटनाएं चिंताजनक : पार्षदपति

    पार्षदपति सिमरनजीत सिम्मू ने कहा कि इलाके में इस तरह की घटनाएं चिंताजनक हैं। कुछ दिन पहले भी नशा बेचने वालों को हमने खुद ट्रेप करके पकड़वाया था, लेकिन हालात बद से बदतर हो रहे हैं। यदि पुलिस ने नशेड़ियों को नहीं खदेड़ा, तो वे पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंचकर घरों और दुकानों की चाबियां सौंप देंगे।

    तीन-चार को लिया है हिरासत में, पूछताछ जारी: एसएचओ

    थाना डिवीजन 3 के एसएचओ जगदीप सिंह ने कहा कि रात को यहां पर बच्चों ने आग लगा दी थी और तीन-चार को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है।

    नशे बेचने के आरोपों को लेकर एसएचओ ने कहा कि अब इस इलाके में आ गए हैं तो खुद भी सिविल वर्दी में घूमेंगे और पुलिस टीम को भी भेजेंगे। सारा क्लियर कर देंगे। परिवार से पूछताछ के बाद और भी संदिग्धों को पकड़ा जाएगा। इसके कारण को लेकर अभी परिवार से बात करेंगे। उसके बाद वजह सामने आएगी।