लुधियाना में फतेहाबाद के अजय से पांच पिस्तौल बरामद, मिट्ठी में दबाकर रखे थे हथियार
लुधियाना में मुठभेड़ के बाद फतेहाबाद का भिरडाना गांव चर्चा में है। पुलिस ने अजय नामक युवक को गिरफ्तार किया, जिसने अवैध हथियार मिट्टी में छिपा रखे थे। अजय वर्चुअल नंबरों का उपयोग करके गैंग के सदस्यों से संपर्क रखता था और उन्हें हथियार सप्लाई करता था। गांव का नाम पहले मूसेवाला हत्याकांड में भी सामने आया था।
जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। लुधियाना जिला में स्थित लाडोवाल टोल के निकट पंजाब पुलिस और गैंगस्टरों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद फतेहाबाद के गांव भिरडाना का नाम फिर चर्चा में आ गया है।
पंजाब पुलिस द्वारा यहां से पकड़ा गया युवक अजय इस पूरे नेटवर्क में एक अहम कड़ी माना जा रहा है। जांच में खुलासा हुआ कि अजय ने गांव के ही एक खाली पड़े प्लाट में पिस्तौल और अन्य अवैध हथियार छिपा रखे थे, जिन्हें मिट्टी में दबाया गया था ताकि किसी को शक न हो।
पंजाब पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया कि अजय मोबाइल पर वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल करता था, जिससे उसकी वास्तविक आइडी और लोकेशन ट्रेस न हो सके। यही नंबर गैंग के सदस्यों के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाते थे। सूत्रों की मानें तो अजय गैंग के लिए हथियार सप्लाई, सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराने और डिजिटल माध्यम से सूचना साझा करने में भूमिका निभा रहा था।
वीरवार देर शाम पंजाब पुलिस की टीम गांव भिरडाना पहुंची और अजय को हिरासत में लिया। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस एक अन्य युवक को भी पूछताछ के लिए साथ ले गई। गांव भिरडाना का नाम सबसे पहले पंजाब के गायक सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले में सुर्खियों में आया था। गांव भिरडाना के ही पवन बिश्नोई व नसीब खान को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
