लुधियाना में फतेहाबाद के अजय से पांच पिस्तौल बरामद, मिट्ठी में दबाकर रखे थे हथियार

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। लुधियाना जिला में स्थित लाडोवाल टोल के निकट पंजाब पुलिस और गैंगस्टरों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद फतेहाबाद के गांव भिरडाना का नाम फिर चर्चा में आ गया है। पंजाब पुलिस द्वारा यहां से पकड़ा गया युवक अजय इस पूरे नेटवर्क में एक अहम कड़ी माना जा रहा है। जांच में खुलासा हुआ कि अजय ने गांव के ही एक खाली पड़े प्लाट में पिस्तौल और अन्य अवैध हथियार छिपा रखे थे, जिन्हें मिट्टी में दबाया गया था ताकि किसी को शक न हो।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पंजाब पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया कि अजय मोबाइल पर वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल करता था, जिससे उसकी वास्तविक आइडी और लोकेशन ट्रेस न हो सके। यही नंबर गैंग के सदस्यों के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाते थे। सूत्रों की मानें तो अजय गैंग के लिए हथियार सप्लाई, सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराने और डिजिटल माध्यम से सूचना साझा करने में भूमिका निभा रहा था।