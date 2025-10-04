लुधियाना रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा, इंटरसिटी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 5 साल के बच्चे का पैर कटा

लुधियाना रेलवे स्टेशन पर इंटरसिटी एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक पांच वर्षीय बच्चे ने अपना पैर खो दिया। दुघरी निवासी संदीप अपने परिवार के साथ मुजफ्फरनगर जा रहे थे जब यह हादसा हुआ। ट्रेन में चढ़ते समय धक्का लगने से बच्चा फिसल गया और उसका पैर ट्रेन के नीचे आ गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया जहाँ डॉक्टरों को उसका पैर काटना पड़ा।

जागरण संवाददाता, लुधियाना। रेलवे स्टेशन पर शनिवार सुबह बड़ा हादसा हो गया है। इंटरसिटी एक्सप्रेस की चपेट में आने से महज पांच साल के बच्चे ने अपनी एक टांग खो दी। हादसे के बाद स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई। गंभीर हालत में मासूम को पहले सीएमसी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे दिल्ली और फिर मेरठ रेफर किया गया। वहां डाक्टरों ने उसका ऑपरेशन कर बाई टांग काट दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दुगरी निवासी संदीप अपने बेटे अभाष और पत्नी के साथ ससुराल मुजफ्फरनगर जा रहे थे। इंटरसिटी एक्सप्रेस के प्लेटफार्म पर आने पर परिवार चढ़ने की कोशिश कर रहा था। संदीप ने बताया कि जैसे ही उनका बेटा ट्रेन में चढ़ने लगा तो किसी ने धक्का दे दिया।इससे बेटे का पैर फिसल गया और वह ट्रेन की चक्के के चपेट में आ गया।

पहिये के नीचे टांग आ गई। इससे एक पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। खून से लथपथ मासूम को लोगों ने तुरंत सीएमसी पहुंचाया। संदीप ने कहा कि वह आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उम्मीद थी कि बड़े अस्पताल में बेटे की टांग बच जाएगी। लेकिन इलाज के दौरान हालत बिगड़ती गई और दिल्ली गया। बाद में वह मेरठ के अस्पताल में ले गया जहां उसकी बाई टांग काटनी पड़ी।