लुधियाना के जगराओं में फर्जी नशा मुक्ति केंद्र का भंडाफोड़, 25 मरीजों का करवाया गया मुक्त

संवाद सहयोगी, जगराओं। गुरुद्वारा शहीद बाबा नत्थू दाखा के नजदीक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग में गैरकानूनी तौर पर चलाए जा रहे नशा छुड़ाओ केंद्र में बंद 25 व्यक्तियों को पुलिस ने छुड़वाया। केंद्र की जांच के लिए डीएसपी वीरेंद्र सिंह खोसा की अगुआई में विशेष मेडिकल टीम का गठन किया गया था।

डीएसपी वीरेंद्र सिंह खोसा ने बताया कि बंधक बनाए मरीजों को जब ताला तोड़कर बाहर निकाला तो उनमें से कई की हालात नाजुक थी और शरीर पर गहरे जख्म थे। केंद्र में न तो उन्हें समय पर खाना दिया जाता था और न ही किसी प्रकार की दवाई उपलब्ध करवाई जा रही थी।