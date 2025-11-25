Language
    लुधियाना के जगराओं में फर्जी नशा मुक्ति केंद्र का भंडाफोड़, 25 मरीजों का करवाया गया मुक्त

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 08:50 AM (IST)

    लुधियाना के जगराओं में पुलिस ने एक फर्जी नशा छुड़ाओ केंद्र पर छापा मारकर 25 मरीजों को मुक्त कराया। गुरुद्वारा शहीद बाबा नत्थू दाखा के पास चल रहे इस केंद्र में मरीजों को बंधक बनाकर रखा गया था और उन्हें उचित भोजन और दवाइयां भी नहीं दी जा रही थीं। पुलिस ने केंद्र के संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश जारी है।

    5 व्यक्तियों को पुलिस ने छुड़वाया (फाइल फोटो)

    संवाद सहयोगी, जगराओं। गुरुद्वारा शहीद बाबा नत्थू दाखा के नजदीक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग में गैरकानूनी तौर पर चलाए जा रहे नशा छुड़ाओ केंद्र में बंद 25 व्यक्तियों को पुलिस ने छुड़वाया। केंद्र की जांच के लिए डीएसपी वीरेंद्र सिंह खोसा की अगुआई में विशेष मेडिकल टीम का गठन किया गया था।

    डीएसपी वीरेंद्र सिंह खोसा ने बताया कि बंधक बनाए मरीजों को जब ताला तोड़कर बाहर निकाला तो उनमें से कई की हालात नाजुक थी और शरीर पर गहरे जख्म थे। केंद्र में न तो उन्हें समय पर खाना दिया जाता था और न ही किसी प्रकार की दवाई उपलब्ध करवाई जा रही थी।

    इसके अलावा प्रबंधकों के पास इस तरह का नशा छुड़ाओ केंद्र चलाने के लिए किसी प्रकार का कोई लाइसेंस या सरकारी तौर पर परमिशन नहीं थी। डीएसपी ने बताया कि अवैधतौर पर चलाए जा रहे इस केंद्र के संचालक हरदीप सिंह निवासी गांव चक्क कलां और जगमिंदर निवासी दाखा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है।