    लुधियाना हॉस्टल में हड़कंप, फंदे से लटका मिला हरदोई की 20 वर्षीय युवती का शव; परिवार ने खोया इकलौता सहारा

    By Bhupender Singh Bhatia<br/> Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 10:30 PM (IST)

    लुधियाना के एक हॉस्टल में 20 वर्षीय आकांक्षा गौतम का शव फंदे से लटका मिला। वह उत्तर प्रदेश के हरदोई की रहने वाली थी और लुधियाना में नौकरी करती थी। आकांक्षा अपने परिवार का सहारा थी। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, और मामले की जांच जारी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

    लुधियाना के एक हॉस्टल में 20 वर्षीय आकांक्षा गौतम का शव फंदे से लटका मिला (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सूत्र, लुधियाना। चंडीगढ़ रोड स्थित परमजीत कॉलोनी में सोमवार को एक युवती की संदिग्ध मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। वर्धमान इंडस्ट्री गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में 20 वर्षीय आकांक्षा गौतम का शव दुपट्टे से फंदे पर लटका मिला।

    मृतका मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की रहने वाली थी और लुधियाना में नौकरी करती थी। जानकारी के अनुसार आकांक्षा रविवार रात नाइट ड्यूटी से लौटी थी।

    सोमवार पूरे दिन जब उसने कमरे का दरवाजा नहीं खोला, तो हॉस्टल की अन्य लड़कियों ने इसकी सूचना वार्डन को दी। सूचना पर पहुंची फोकल प्वाइंट पुलिस ने कमरा खुलवाया, जहां आकांक्षा फंदे पर लटकी मिली।

    हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों ने बताया कि आकांक्षा अपने परिवार की सबसे बड़ी सदस्य थी। पिता के निधन के बाद वह अकेली ही लुधियाना आकर काम कर रही थी और हरदोई में रह रहे अपने छोटे भाई-बहनों का सहारा बनी हुई थी।

    मौके पर पुहंची पुलिस को कमरे से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। वही मृतका के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है। जिनके आने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर अगली कार्रवाई की जाएगी। वही पुलिस आकांक्षा की मौत के कारणों की जांच में जुटी हुई है।