लुधियाना में गंदगी फैलाने वालों पर निगम का शिकंजा, घुमार मंडी में 112 दुकानदारों-रेहड़ी वालों पर चला जुर्माने का डंडा
लुधियाना नगर निगम ने घुमार मंडी में गंदगी फैलाने वाले 112 दुकानदारों और रेहड़ी वालों का चालान किया। ये लोग दुकानों और रेहड़ियों से कचरा निकालकर सड़क पर फेंक रहे थे। निगम ने पहले चेतावनी दी थी कि कचरा सड़क पर न फेंके, लेकिन उल्लंघन जारी रहा। अब इन चालानों को अदालत में भेजा जाएगा, जहाँ पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। शहर की सड़कों पर कचरा फेंककर गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों और रेहड़ी फड़ी संचालकों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है।
शनिवार को निगम की विभिन्न टीमों ने घुमार मंडी क्षेत्र में दिनभर निगरानी रखी। इस दौरान 112 दुकानदारों और रेहड़ी फड़ी संचालकों का चालान किया गया, जो अपनी दुकानों से गंदगी निकालकर सड़क पर फेंक रहे थे।
रेहड़ी फड़ी संचालक भी रात के समय काम खत्म होने के बाद कचरा सड़क पर फेंककर निकल जाते थे। इन चालानों को अदालत में भेजा गया है, जहां जुर्माना लगाया जाएगा, जो लगभग पांच हजार रुपये तक हो सकता है।
जानकारी के अनुसार, घुमार मंडी में अधिकांश दुकानदार दिनभर कचरा अपने अंदर जमा रखते हैं और रात को दुकान बंद करने से पहले उसे सड़क पर फेंक देते हैं। इसी तरह, खाने-पीने की रेहड़ियों के मालिक भी रात के समय कचरा सड़क पर छोड़ देते हैं।
निगम ने पहले ही दुकानदारों को चेतावनी दी थी कि वे कचरा सड़क पर न फेंकें। सुबह होने पर सफाई सेवकों को दें या पास के स्टेटिक कांपेक्टर में डालें। इसके बावजूद, सड़क पर कचरा फेंकने का सिलसिला जारी रहा।
