लुधियाना में गंदगी फैलाने वालों पर निगम का शिकंजा, घुमार मंडी में 112 दुकानदारों-रेहड़ी वालों पर चला जुर्माने का डंडा

जागरण संवाददाता, लुधियाना। शहर की सड़कों पर कचरा फेंककर गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों और रेहड़ी फड़ी संचालकों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है।

शनिवार को निगम की विभिन्न टीमों ने घुमार मंडी क्षेत्र में दिनभर निगरानी रखी। इस दौरान 112 दुकानदारों और रेहड़ी फड़ी संचालकों का चालान किया गया, जो अपनी दुकानों से गंदगी निकालकर सड़क पर फेंक रहे थे।

रेहड़ी फड़ी संचालक भी रात के समय काम खत्म होने के बाद कचरा सड़क पर फेंककर निकल जाते थे। इन चालानों को अदालत में भेजा गया है, जहां जुर्माना लगाया जाएगा, जो लगभग पांच हजार रुपये तक हो सकता है।