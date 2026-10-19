करनाल के बाद अब पंजाब के लुधियाना में कश्मीर जा रही बस पर पथराव, शीशा टूटा; सुरक्षित निकाले गए यात्री

जागरण संवाददाता, खन्ना (लुधियाना)। हरियाणा के करनाल जिले में कश्मीर जा रही बस पर हुए हमले के 24 घंटे के भीतर ठीक वैसा ही मामला पंजाब से सामने आया है। ये घटना लुधियाना जिले के दोराहा कस्बे के पास हुई है। मिली जानकारी के अनुसार रविवार देर रात करीब 11.5 बजे उसी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी की दूसरी बस पर अज्ञात तत्वों द्वारा पथराव किया गया।

एसपी इन्वेस्टिगेशन राकेश कुमार यादव ने बताया कि दिल्ली से श्रीनगर जा रही बस जैसे ही दोराहा के पास पहुंची, अचानक उस पर पत्थर फेंके गए। एक पत्थर बस की खिड़की के शीशे पर लगा, जिससे शीशा टूट गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में बस में सवार लगभग 35 यात्रियों में से किसी को भी कोई चोट नहीं आई। बस में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी सवार थे।

एसपी यादव के अनुसार एक ही ट्रांसपोर्ट की बस पर दो बार हमला हुआ। ये वही ट्रांसपोर्ट कंपनी की बस है जिस पर हरियाणा में हमला हुआ था, इसलिए पुलिस दोनों मामलों के तार जुड़ जांच कर रही है। हरियाणा पुलिस से भी संपर्क साधा गया है। एक ही ट्रांसपोर्ट पर हमला होने के कारण ये मामला आपसी रंजिश का भी लग रहा है।