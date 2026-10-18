'पार्किंग को लेकर हुआ था विवाद...', श्रीनगर जा रही बस पर पथराव मामले में DSP का बयान आया सामने; 2 आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, करनाल। जीटी रोड पर नीलोखेड़ी के समीप शनिवार रात करीब 10 बजे डिवाइन स्टार होटल के सामने श्रीनगर जा रही वोल्वो बस पर एक युवक ने पथराव कर दिया। ईंट लगने से बस के शीशे टूट गए और एक यात्री घायल हो गया।

घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी ट्विटर पर प्रतिक्रिया दी और हरियाणा सरकार से आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की अपेक्षा जताई। क्या है पूरा मामला? जानकारी के अनुसार, बस दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी। शनिवार रात नीलोखेड़ी के पास डिवाइन स्टार ढाबे के समीप बस रूकी तो वहां पर कार सवार दो युवकों ने पार्किंग को लेकर झगड़ा किया। कार में मोहित तथा उसका साथी सावन सवार था। विवाद इतना बढ़ गया कि मोहित ने ईंट उठाकर बस पर फेंकी दी। जिससे बस का शीशा टूट गया और एक यात्री घायल हो गया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई।