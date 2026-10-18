श्रीनगर जा रही वोल्वो बस पर नीलोखेड़ी में पथराव: यात्री घायल, CM उमर अब्दुल्ला की हरियाणा सरकार से कार्रवाई की मांग

जागरण संवाददाता, करनाल। जीटी रोड पर नीलोखेड़ी के समीप शनिवार रात डिवाइन स्टार होटल के सामने श्रीनगर जा रही वोल्वो बस पर पथराव का मामला सामने आया है। ईंट लगने से बस के शीशे टूट गए और एक यात्री घायल हो गया।

घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी ट्विटर पर प्रतिक्रिया दी और हरियाणा सरकार से आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की अपेक्षा जताई। क्यों किया गया पथराव? जानकारी के अनुसार, बस दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी। शनिवार रात नीलोखेड़ी के पास डिवाइन स्टार ढाबे के समीप कार और बस मोड़ने पर विवाद हुआ था। कार सवार दो युवक थे। जिन्होंने शराब का नशा किया हुआ था। इसके बाद उनका बस चालक से विवाद हुआ और उन्होंने बस पर ईंटें फेक दी। जिससे बस का शीशा टूट गया और एक यात्री को चोट भी लगी। एक यात्री को चोट आई। घटना का वीडियो बनाकर एक व्यक्ति ने इंटरनेट मीडिया पर साझा कर दिया।