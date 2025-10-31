Punjab News: SSP ऑफिस से 200 मीटर दूर कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या, पुलिस टीम गठित; खंगाले जा रहे CCTV
लुधियाना के जगराओं में एसएसपी कार्यालय के पास रंजिश के चलते एक कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक अपने माता-पिता का इकलौता पुत्र था। पुलिस ने घटनास्थल से एक मोबाइल फोन और जूता बरामद किया है। एसएसपी ने बताया कि यह आपसी रंजिश का मामला है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं।
संवाद सहयोगी, जगराओं (लुधियाना)। जगराओं एसएसपी कार्यालय से महज 200 गज की दूरी पर शुक्रवार को रंजिश में गोली चलाकर एक नौजवान की हत्या कर दी गई। मृतक कबड्डी खिलाडी था और मां बाप का इकलौता पुत्र था। हमलावर आरोपी मौके पर से फरार होने में सफल हो गए।
सूचना मिलने पर डीएसपी जसविंदर सिंह ढींडसा, थाना सिटी के प्रभारी इंसपेक्टर परमिंदर सिंह समेत अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल से एक मोबाइल फोन और जूता बरामद किया है। छह लोगों के खिलाफ थाना सिटी जगराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार कबड्डी खिलाड़ी तेजपाल सिंह अपने दोस्त प्रहलाद सिंह के साथ डॉक्टर हरि सिंह अस्पताल के समीप सुनहरी किरण फैक्ट्री से पशुओं के लिए खल लेने आया हुआ था। वहीं पर हनी, काला (दोनों निवासी गांव रुमी) और गगना (निवासी गांव किली चाहलां जिला मोगा) वाहन से पहुंचे। उनके साथ तीन चार और अज्ञात व्यक्ति थे। उन्होंने दोनों को घेर लिया और सीधे पिस्तौल तान दी।
उसके बाद सभी ने मिलकर तेजपाल सिंह को बुरी तरह से पीटा और जाते समय उसकी छाती में गोली मार दी और गाड़ी में बैठकर वहां से फरार हो गए। तेजपाल का साथी प्रहलाद सिंह उसे गाड़ी में डालकर सिविल अस्पताल ले गया। वहां पर डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया।
क्या कहना है एसएसपी का
इस संबंध में एसएसपी डॉक्टर अंकुर गुप्ता ने बताया कि यह आपसी रंजिश चलते यह घटना हुई है। दोनों गुटों में पहले भी कई बार आपसी विवाद हो चुका था। उसी रंजिश में हरि सिंह रोड पर फिर से इनका झगड़ा हुआ और आरोपितों ने उसे मारपीट करके गोली मार दी।
इसके संबंध में सीआईए स्टाफ के प्रभारी इंस्पेक्टर अमृतपाल सिंह और थाना सिटी के प्रभारी इंस्पेक्टर परमिंदर सिंह पर आधारित टीमें गठित की गई है। क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं और आरोपितों की पहचान हो चुकी है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करने के लिए टीमें रवाना की गई हैं। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
