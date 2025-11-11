जगराओं रेलवे पुल पर खौफनाक हादसा, जाम में टिपर ने महिला को कुचला; चालक फरार
जगराओं में रेलवे पुल पर टिपर ने महिला को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुल पर पहले से ही दुर्घटना के कारण जाम लगा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। टिपर चालक मौके से फरार हो गया।
संवाद सहयोगी, जगराओं। स्थानीय रेलवे पुल के ऊपर रोजाना दुर्घटनाएं हो रही है, जिसके चलते रोजाना ही कोई ना कोई घायल होता है। सोमवार रात को भी रेलवे पुल पर दो गाड़ियों में हादसा हुआ और एक घंटा तक ट्रैफिक जाम रहा।
मंगलवार को फिर पहले 8:00 बजे के करीब दो गाड़ियों में टक्कर हुई, अभी पुलिस गाड़ियों को पुल से हटाकर ट्रैफिक को कंट्रोल करने में लगे हुए थे इसी दौरान बस स्टैंड की ओर से आ रहे टिपर चालक द्वारा पुल पर अपने बेटे के साथ जा रही महिला को कुचल दिया।
जिस कारण उसकी मौके पर ही मौत होगी गई। वही टिप्पर बेकाबू होकर अन्य गाड़ियों से भी टकराया जिसमें कुछ लोग और भी घायल हुए । मौके पर जानकारी अनुसार रीना रानी पत्नी विजय राणा निवासी हीरा बाग जगराओं अपने बेटे के साथ वहां मोटरसाइकिल के साथ एक साइड खड़े हुए थे।
पहले हुए हास्य के कारण वहां पर ट्रैफिक जाम था। इस दौरान बेकाबू होकर टिपर उस पर चढ़ गया और उसकी मौत हो गई। इसके अलावा एक्टिवा स्कूटी पर वहीं पर खड़ी एक लड़की भी टिप्पर से हाथ से दौरान घायल हो गई जिसकी टांग टूट गई।
टिप्पर चालक मौके पर से फरार हो गया। मौके पर बस अड्डा पुलिस चौकी के प्रभारी सुखविंदर सिंह दयोल और थाना सिटी की पुलिस ने पहुंचकर राहत कार्य शुरू करवाए और घायलों को सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया।
