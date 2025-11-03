Language
    पंजाब में खालिस्तान विरोधी फ्रंट का पाकिस्तानी आतंकी भट्टी पर वार, धमकियों के बीच ग्रेनेड बरामदगी ने मचाया हड़कंप

    By Gagandeep Rattan Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 09:21 PM (IST)

    पंजाब में हथियारों की सप्लाई पर इंटरनेशनल एंटी खालिस्तान आतंकवादी फ्रंट ने चिंता जताई है। उन्होंने पाकिस्तान स्थित आतंकी शहजाद भट्टी पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया और ऐसे आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मंड ने बताया कि उन्हें और उनके परिवार को धमकियां मिल रही हैं। लुधियाना में ग्रेनेड मिलना पुलिस की सतर्कता का नतीजा था।

    पंजाब में हथियारों और ग्रेनेड की सप्लाई पर गुरसिमरन सिंह मंड और जनरल सेक्रेटरी संचित मल्होत्रा ने चिंता व्यक्त की (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददात, लुधियाना। पंजाब में हथियारों और ग्रेनेड की सप्लाई पर इंटरनेशनल एंटी खालिस्तान आतंकवादी फ्रंट के राष्ट्रीय प्रधान गुरसिमरन सिंह मंड और जनरल सेक्रेटरी संचित मल्होत्रा ने चिंता व्यक्त की है।

    उन्होंने कहा कि पाक में स्थित आतंकी शहजाद भट्टी पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म की आइडी को बंद किया जाना चाहिए, जिनका उपयोग वे लोगों को धमकाने के लिए कर रहे हैं।

    मंड ने बताया कि उन्हें और उनके परिवार को लगातार वाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से धमकियां मिल रही हैं। संचित मल्होत्रा ने कहा कि हाल ही में लुधियाना में मिला ग्रेनेड पुलिस की सतर्कता का परिणाम था, अन्यथा कई मासूमों की जिंदगियां खतरे में पड़ सकती थीं।