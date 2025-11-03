पंजाब में खालिस्तान विरोधी फ्रंट का पाकिस्तानी आतंकी भट्टी पर वार, धमकियों के बीच ग्रेनेड बरामदगी ने मचाया हड़कंप

जागरण संवाददात, लुधियाना। पंजाब में हथियारों और ग्रेनेड की सप्लाई पर इंटरनेशनल एंटी खालिस्तान आतंकवादी फ्रंट के राष्ट्रीय प्रधान गुरसिमरन सिंह मंड और जनरल सेक्रेटरी संचित मल्होत्रा ने चिंता व्यक्त की है।

उन्होंने कहा कि पाक में स्थित आतंकी शहजाद भट्टी पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म की आइडी को बंद किया जाना चाहिए, जिनका उपयोग वे लोगों को धमकाने के लिए कर रहे हैं।