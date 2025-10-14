लुधियाना: लाडोवाला में मक्का अनुसंधान केंद्र का शानदार उद्घाटन, 37 हजार बाढ़ पीड़ितों के लिए घरों का निर्माण शुरू

जागरण संवाददाता, लुधियाना। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को लाडोवाला में भारतीय मक्का अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। इस अत्याधुनिक केंद्र में मक्के की नई हाइब्रिड किस्मों पर शोध, रोग पहचान और उपचार संबंधी अध्ययन किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह केंद्र न केवल पंजाब बल्कि पूरे देश के किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार के आग्रह पर बाढ़ प्रभावित 37,603 परिवारों के मकान निर्माण के लिए मांगी गई राशि को केंद्र सरकार ने स्वीकृत कर दिया है। प्रत्येक परिवार को 1 लाख 60 हजार रुपये की सहायता राशि मिलेगी।

जिसमें 1 लाख 20 हजार रुपये मकान निर्माण तथा 40 हजार रुपये अतिरिक्त सहायता के रूप में दिए जाएंगे। यह संपूर्ण राशि पंजाब सरकार के खाते में भेज दी गई है, जो आगे प्रभावित परिवारों को वितरित करेगी। चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के प्रति विशेष लगाव दिखाते हुए बाढ़ के समय केंद्रीय मंत्रियों को स्थिति का आकलन करने भेजा था। केंद्र सरकार ने नुकसान की भरपाई और पुनर्वास कार्यों के लिए हरसंभव सहायता देने का निर्णय लिया है।

कहा कि भारत में मक्का का उत्पादन बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि इससे एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और देश की विदेशी तेल पर निर्भरता घटेगी। उन्होंने किसानों से फसलों के विविधीकरण की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया।