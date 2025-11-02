लुधियाना में बिस्तर पर माचिस से खेल रहे थे बच्चे, तभी कंबल में लगी आग; 11 माह के मासूम की जलकर मौत
लुधियाना में ताजपुर रोड पर एक दर्दनाक घटना हुई। एक घर में आग लगने से 11 महीने के बच्चे अर्जुन की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चे माचिस से खेल रहे थे, तभी बिस्तर पर रखे कंबल में आग लग गई। बच्चे की मां, पति को मनाने के लिए बाहर गई थी। परिवार ने पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया।
संवाद सहयोगी, लुधियाना। ताजपुर रोड इलाके में शनिवार सुबह संदिग्ध हालात में एक कमरे में आग लग गई। इस हादसे में 11 माह का बच्चा अर्जुन बुरी तरह झुलस गया और उसकी अस्पताल पहुंचकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चे माचिस से खेल रहे थे और बच्चे के कंबल ने आग पकड़ ली। बच्चे का पिता तिलक शाह ताजपुर रोड इलाके में अपने परिवार के साथ रहता है और एक कंपनी में काम करता है।
बताया जाता है कि अर्जुन के माता-पिता के बीच रात को किसी बात को लेकर मामूली सी टकरार हो गया था। अर्जुन की मां रीना देवी ने बताया कि शनिवार की सुबह उनके पति घर से बिना खाना खाए चले गए थे।
पति को मनाने और खाना देने के लिए रीना देवी कंपनी चली गईं। बताया जा रहा है कि जिसके जाने के बाद बच्चे घर पर किसी माचिस से खेलने लगे। इसी दौरान एक चिंगारी बेड पर सो रहे बच्चे के कंबल पर जा गिरी और कंबल ने आग पकड़ ली।
देखते ही देखते आग बढ़ गई। बच्चों की चिल्लाने की आवाज सुनकर लोग जमा हुए और आग पर किसी तरह काबू पाया। परिवार ने पुलिस को एफिडेविट दिया कि वह शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते। इसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई पूरी करके शव को स्वजनों को सौंप दिया।
