लुधियाना में बिस्तर पर माचिस से खेल रहे थे बच्चे, तभी कंबल में लगी आग; 11 माह के मासूम की जलकर मौत

संवाद सहयोगी, लुधियाना। ताजपुर रोड इलाके में शनिवार सुबह संदिग्ध हालात में एक कमरे में आग लग गई। इस हादसे में 11 माह का बच्चा अर्जुन बुरी तरह झुलस गया और उसकी अस्पताल पहुंचकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चे माचिस से खेल रहे थे और बच्चे के कंबल ने आग पकड़ ली। बच्चे का पिता तिलक शाह ताजपुर रोड इलाके में अपने परिवार के साथ रहता है और एक कंपनी में काम करता है।

बताया जाता है कि अर्जुन के माता-पिता के बीच रात को किसी बात को लेकर मामूली सी टकरार हो गया था। अर्जुन की मां रीना देवी ने बताया कि शनिवार की सुबह उनके पति घर से बिना खाना खाए चले गए थे।

पति को मनाने और खाना देने के लिए रीना देवी कंपनी चली गईं। बताया जा रहा है कि जिसके जाने के बाद बच्चे घर पर किसी माचिस से खेलने लगे। इसी दौरान एक चिंगारी बेड पर सो रहे बच्चे के कंबल पर जा गिरी और कंबल ने आग पकड़ ली।