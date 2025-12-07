लुधियाना में सहेली को बिगाड़ने के शक में युवती से की मारपीट, फिर किया दुष्कर्म का प्रयास; आरोपी परिवार पर केस दर्ज
लुधियाना में एक युवती पर उसकी सहेली के परिवार ने हमला किया और उससे जबरदस्ती करने की कोशिश की। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसे सहेली को बिगाड़ने के शक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लुधियाना। सहेली को बिगाड़ने के शक में लड़की के परिवार ने युवती पर हमला कर दिया और उससे जबरदस्ती की कोशिश की। पीड़ित (21) ने इसकी सूचना पुलिस को दी। थाना मेहरबान की पुलिस ने आरोपित राजू ददराल, दारा ददराल, कमलजीत ददराल, और अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि 2 दिसंबर को वो अपनी सहेली के घर गांव जगीरपुर में उसके बुलाने पर गई थी। यहां पहुंचने पर सहेली के परिवार ने उसपर हमला कर दिया। जिसमें उसके ताया के बेटे और उनके दोस्तों ने मारपीट के बाद उससे जबरदस्ती की कोशिश की।
आरोपितों ने पीड़िता के कपड़े उतारकर उसकी वीडियो बनाई और उक्त मामले के बारे में किसी को भी न बताने की धमकियां दी। आरोपितों को रंजिश है कि उन्हें शक है कि सहेली को बिगाड़ने और एक लड़के से दोस्ती करवाने के पीछे जिम्मेदार पीड़िता को मान रहे थे। इसी के चलते आरोपितों ने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है।
