लुधियाना में सहेली को बिगाड़ने के शक में युवती से की मारपीट, फिर किया दुष्कर्म का प्रयास; आरोपी परिवार पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, लुधियाना। सहेली को बिगाड़ने के शक में लड़की के परिवार ने युवती पर हमला कर दिया और उससे जबरदस्ती की कोशिश की। पीड़ित (21) ने इसकी सूचना पुलिस को दी। थाना मेहरबान की पुलिस ने आरोपित राजू ददराल, दारा ददराल, कमलजीत ददराल, और अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि 2 दिसंबर को वो अपनी सहेली के घर गांव जगीरपुर में उसके बुलाने पर गई थी। यहां पहुंचने पर सहेली के परिवार ने उसपर हमला कर दिया। जिसमें उसके ताया के बेटे और उनके दोस्तों ने मारपीट के बाद उससे जबरदस्ती की कोशिश की।