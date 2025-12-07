Language
    लुधियाना में सहेली को बिगाड़ने के शक में युवती से की मारपीट, फिर किया दुष्कर्म का प्रयास; आरोपी परिवार पर केस दर्ज

    By Gagandeep Rattan Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 07:37 PM (IST)

    लुधियाना में एक युवती पर उसकी सहेली के परिवार ने हमला किया और उससे जबरदस्ती करने की कोशिश की। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसे सहेली को बिगाड़ने के शक ...और पढ़ें

    सहेली को बिगाड़ने के शक में परिवार ने युवती से मारपीट के बाद जबरदस्ती की कोशिश। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। सहेली को बिगाड़ने के शक में लड़की के परिवार ने युवती पर हमला कर दिया और उससे जबरदस्ती की कोशिश की। पीड़ित (21) ने इसकी सूचना पुलिस को दी। थाना मेहरबान की पुलिस ने आरोपित राजू ददराल, दारा ददराल, कमलजीत ददराल, और अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

    शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि 2 दिसंबर को वो अपनी सहेली के घर गांव जगीरपुर में उसके बुलाने पर गई थी। यहां पहुंचने पर सहेली के परिवार ने उसपर हमला कर दिया। जिसमें उसके ताया के बेटे और उनके दोस्तों ने मारपीट के बाद उससे जबरदस्ती की कोशिश की।

    आरोपितों ने पीड़िता के कपड़े उतारकर उसकी वीडियो बनाई और उक्त मामले के बारे में किसी को भी न बताने की धमकियां दी। आरोपितों को रंजिश है कि उन्हें शक है कि सहेली को बिगाड़ने और एक लड़के से दोस्ती करवाने के पीछे जिम्मेदार पीड़िता को मान रहे थे। इसी के चलते आरोपितों ने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है।