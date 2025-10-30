Language
    लुधियाना में तेजधार हथियारों से व्यक्ति की हत्या कर खेत में फेंका, शव की नहीं हो सकी पहचान

    By Gagandeep Rattan Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 02:00 AM (IST)

    लुधियाना के कासाबाद-नूरवाला मार्ग पर एक 35 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला, जिसके शरीर पर तेजधार हथियारों से वार किए गए थे। पुलिस ने राहगीर की सूचना पर कार्रवाई की और शव को कब्जे में लिया। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लोगों से जानकारी देने की अपील की है।

    लुधियाना: कासाबाद-नूरवाला मार्ग पर अज्ञात व्यक्ति की हत्या, शव बरामद

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। कासाबाद-नूरवाला रोड पर बुधवार सुबह एक 35 वर्षीय व्यक्ति का खून से लथपथ शव मिला। शव पर शरीर और सिर के कई घाव के निशान पाए गए हैं, जिससे उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। थाना सलेमटाबरी के एसएचओ हर्षवीर सिंह ने बताया कि किसी राहगीर ने शव को देखकर पुलिस को सूचना दी।

    जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो उन्होंने देखा कि मृतक के चेहरे, सिर और शरीर पर घाव के निशान थे, जो तेजधार हथियार से होने का आभास देते हैं। पुलिस ने आसपास के गांवों में मृतक की फोटो दिखाकर उसकी पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने भी उसकी पहचान नहीं की।

    इस स्थिति में, पुलिस अब सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है, ताकि मृतक की पहचान की जा सके। इस मामले में थाना सलेमटाबरी की पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।

    पुलिस की जांच जारी है और वे इस जघन्य अपराध के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए प्रयासरत हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी को इस मामले में कोई जानकारी हो, तो वे तुरंत संपर्क करें।