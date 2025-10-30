लुधियाना में तेजधार हथियारों से व्यक्ति की हत्या कर खेत में फेंका, शव की नहीं हो सकी पहचान
लुधियाना के कासाबाद-नूरवाला मार्ग पर एक 35 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला, जिसके शरीर पर तेजधार हथियारों से वार किए गए थे। पुलिस ने राहगीर की सूचना पर कार्रवाई की और शव को कब्जे में लिया। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लोगों से जानकारी देने की अपील की है।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। कासाबाद-नूरवाला रोड पर बुधवार सुबह एक 35 वर्षीय व्यक्ति का खून से लथपथ शव मिला। शव पर शरीर और सिर के कई घाव के निशान पाए गए हैं, जिससे उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। थाना सलेमटाबरी के एसएचओ हर्षवीर सिंह ने बताया कि किसी राहगीर ने शव को देखकर पुलिस को सूचना दी।
जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो उन्होंने देखा कि मृतक के चेहरे, सिर और शरीर पर घाव के निशान थे, जो तेजधार हथियार से होने का आभास देते हैं। पुलिस ने आसपास के गांवों में मृतक की फोटो दिखाकर उसकी पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने भी उसकी पहचान नहीं की।
इस स्थिति में, पुलिस अब सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है, ताकि मृतक की पहचान की जा सके। इस मामले में थाना सलेमटाबरी की पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।
पुलिस की जांच जारी है और वे इस जघन्य अपराध के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए प्रयासरत हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी को इस मामले में कोई जानकारी हो, तो वे तुरंत संपर्क करें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।