लुधियाना में तेजधार हथियारों से व्यक्ति की हत्या कर खेत में फेंका, शव की नहीं हो सकी पहचान

जागरण संवाददाता, लुधियाना। कासाबाद-नूरवाला रोड पर बुधवार सुबह एक 35 वर्षीय व्यक्ति का खून से लथपथ शव मिला। शव पर शरीर और सिर के कई घाव के निशान पाए गए हैं, जिससे उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। थाना सलेमटाबरी के एसएचओ हर्षवीर सिंह ने बताया कि किसी राहगीर ने शव को देखकर पुलिस को सूचना दी।

जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो उन्होंने देखा कि मृतक के चेहरे, सिर और शरीर पर घाव के निशान थे, जो तेजधार हथियार से होने का आभास देते हैं। पुलिस ने आसपास के गांवों में मृतक की फोटो दिखाकर उसकी पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने भी उसकी पहचान नहीं की।