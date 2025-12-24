लुधियाना में नशे की लत में हैवान बना पति, कर दी आठ महीने की गर्भवती पत्नी की हत्या
लुधियाना के डाबा इलाके में एक व्यक्ति ने नशे की हालत में अपनी आठ महीने की गर्भवती पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी ने पहले मौत को सामान्य बताया, लेकिन चोटो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लुधियाना। डाबा इलाके की राजा कालोनी में सोमवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां नशे में धुत पति ने अपनी आठ माह की गर्भवती पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई।
आरोपित ने प्रारंभ में महिला की मौत को प्राकृतिक बताया, लेकिन शरीर पर चोटों के निशान मिलने पर परिजनों को संदेह हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचित किया।
पुलिस ने मृतका के भाई की शिकायत पर पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित की पहचान विजय कुमार (40) के रूप में हुई है, जो लुधियाना नगर निगम में कान्ट्रैक्ट पर कार्यरत है। मृतका की पहचान पुष्पा देवी (38) के रूप में हुई है।
एसीपी इंडस्ट्रियल एरिया-बी सतविंदर सिंह विर्क ने बताया कि पुष्पा और विजय की शादी चार साल पहले हुई थी। यह पुष्पा की दूसरी शादी थी। दंपती का एक दो साल का बेटा है, जबकि पहले विवाह से पुष्पा के दो बच्चे उसके माता-पिता के पास रहते हैं।
पुष्पा आठ माह की गर्भवती थी। मृतका के भाई अजय ने आरोप लगाया कि विजय शराब पीने का आदी था और नशे में अकसर पुष्पा के साथ मारपीट करता था।
सोमवार को भी शराब के नशे में विजय ने पुष्पा की पिटाई कर दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। आरोपित की नाक पर भी चोट के निशान मिले हैं, जिससे आशंका है कि पुष्पा ने अपनी जान बचाने के लिए विरोध किया होगा, लेकिन गर्भवती होने के कारण वह अधिक देर तक मुकाबला नहीं कर सकी।
एसीपी ने बताया कि घटना के बाद विजय ने परिजनों को फोन कर कहा कि पुष्पा की मौत मिर्गी के दौरे से हुई है।
हालांकि, महिला के शरीर पर चोटों के कई निशान मिलने से मामला संदिग्ध हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का खुलासा होगा। आरोपित को गिरफ्तार कर आगे की जांच की जा रही है।
