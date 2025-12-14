Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लुधियाना: अपना नहीं होने के शक में पिता ने साढ़े 3 साल के मासूम को चलती ट्रेन के आगे फेंका, लोको पायलट की सूझबूझ से बची जान

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 01:04 PM (IST)

    लुधियाना में एक पिता ने अपने साढ़े तीन साल के बेटे को चलती मालगाड़ी के आगे फेंक दिया। लोको पायलट की तत्परता से बच्चे की जान बच गई। आरोपी पिता, राजू, क ...और पढ़ें

    Hero Image

    पिता ने साढ़े तीन साल के मासूम को ट्रेन के आगे फेंका (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। महानगर में शुक्रवार को एक ऐसी घटना सामने आई, जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया।

    एक पिता ने अपने ही साढ़े तीन साल के मासूम बेटे को मौत के मुहाने पर धकेल दिया। शक और निर्दयता की हद पार करते हुए उसने चलती मालगाड़ी के आगे बच्चे को फेंक दिया। गनीमत यह रही कि लोको पायलट की तत्परता और सूझबूझ से मासूम की जान बच गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पिता ने बच्चे को रेलवे स्टेशन से पांच सौ मीटर दूर इस्लामगंज एरिया में ट्रेन के आगे फेंका। आरोपित की पहचान जनता नगर निवासी राजू के रूप में हुई है, जोकि मूलरूप से उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा के गांव कोठार का रहने वाला है।

    मालगाड़ी अंबाला रेलवे हेडक्वार्टर में तैनात लोको पायलट विशाल अरोड़ा चला रहे थे, जो मोरिंडा स्टेशन से मालगाड़ी लेकर लुधियाना की ओर आ रहे थे।

    जैसे ही उनकी नजर पटरियों पर पड़े मासूम पर पड़ी, उन्होंने बिना एक पल गंवाए इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए।

    हालांकि ट्रेन रुकने से पहले इंजन और कुछ बोगियां आगे निकल गईं, लेकिन किस्मत और सतर्कता के सहारे बच्चा ट्रेन के नीचे सुरक्षित बच गया। बाद में उसे बाहर निकाल लिया गया।

    मौके पर मौजूद लोगों की आंखें नम थीं और हर कोई उस पिता की हैवानियत से सन्न रह गया।

    घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी हरकत में आई। थाना प्रभारी पलविंदर सिंह मौके पर पहुंचे और बच्चे को फेंकने वाले पिता राजू को हिरासत में लेकर बच्चे समेत थाने ले आए।

    पूछताछ में जो सच सामने आया, वह और भी ज्यादा दिल दहला देने वाला था। आरोपित ने बताया कि उसके चार बच्चे हैं, तीन बेटियां और एक बेटा।

    उसे शक था कि यह बेटा उसका नहीं है। इसी शक ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसने अपने ही मासूम को मार डालने की कोशिश की।

    फिलहाल बच्चा सुरक्षित है और चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है। जीआरपी ने लोको पायलट विशाल अरोड़ा के बयान के आधार पर 13 दिसंबर को आरोपित के खिलाफ केस दर्ज किया। शनिवार को आरोपित को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।