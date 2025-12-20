लुधियाना: जेठानी के साथ पति के अवैध संबंध, विरोध करने पर महिला के साथ मारपीट; जहर पिलाकर ससुरालियों ने कर दी हत्या

संवाद सहयोगी, लुधियाना। मेहरबान के इलाके में पति व ससुरालियों ने पहले विवाहिता को जहरीली वस्तु पिलाई फिर उससे मारपीट की। विवाहिता को इलाज के लिए सिविल अस्पताल भी दाखिल करवाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। मृतका की पहचान गांव बूथगढ मेहरबान निवासी 24 वर्षीय रमनदीप कौर के रूप में हुई है। थाना मेहरबान की पुलिस ने पति समेत तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपितों की पहचान पति गगनदीप सिंह, जेठानी हरनीश कौर, जेठानी का बेटा हरमन सिंह के रूप में हुई है।

इलाज के दौरान विवाहिता ने बयान दिए थे कि उसकी शादी आरोपित गगनदीप सिंह के साथ मार्च 2024 में हुई थी। उसके पति के उजेठानी के साथ संबंध थे और वह उसे अकसर ऐसा करने से रोकती थी। इस बात पर हमेशा विवाद हो जाता था।